Nancy Guthrie: desaparecimento misterioso nos EUA desafia FBI

Imagine jantar com sua mãe em um dia comum, ir dormir normalmente e, ao acordar, perceber que ela não está mais em casa. Dias se passam e ela continua desaparecida e sem deixar explicações ou quaisquer índicios.

Foi isso que aconteceu com Savannah Guthrie, uma das jornalistas mais influentes da rede de TV americana National Broadcasting Company (NBC). Sua mãe, Nancy Guthrie, de 84 anos, desapareceu de sua residência no estado do Arizona após um jantar familiar, deixando para trás vestígios de sangue e dispositivos de segurança desconectados propositalmente.

O desaparecimento de Nancy ocorreu entre a noite de sexta-feira, 31 de janeiro, e a madrugada de sábado, 1º de fevereiro. As investigações revelaram uma sequência de eventos que aparentam ter sido planejados para apagar rastros. Entenda o caso:

A noite do desaparecimento (sexta-feira, 31 de janeiro)

Nancy jantou com uma de suas filhas, irmã da apresentadora Savannah, que mora na mesma região. Segundo o relato, não havia nada de diferente ou incomum em seu comportamento durante o encontro. Por volta das 21h, ela foi levada de volta para casa.

Às 01h47, a câmera inteligente da campainha da residência foi desconectada e deixou de transmitir sinal. Vinte minutos depois, por volta das 02h07, o software ainda conseguiu registrar a passagem de uma pessoa. No entanto, não há imagens gravadas pois o equipamento já estava danificado.

Por volta das 02h30, o aplicativo conectado ao marca-passo de Nancy foi desconectado do celular, interrompendo o monitoramento de sua condição cardíaca (levantando suspeitas de que quem desligou o dispositivo tinha conhecimento do funcionamento do aparelho.)

A descoberta (sábado de manhã)

Nancy costumava frequentar a missa todos os sábados pela manhã, quando não apareceu, membros da igreja ficaram alarmados e entraram em contato com a família. Familiares foram até a residência e, ao não encontrá-la, acionaram a polícia, que chegou ao local por volta do meio-dia de sábado.

Evidências encontradas no local

Sangue: Gotas de sangue foram encontradas logo na entrada da casa (a partir desse momento, o caso passou a ser investigado como crime). Testes de DNA confirmaram posteriormente que o sangue pertencia a Nancy.

Gotas de sangue foram encontradas logo na entrada da casa (a partir desse momento, o caso passou a ser investigado como crime). Testes de DNA confirmaram posteriormente que o sangue pertencia a Nancy. Itens deixados para trás : A idosa, que tem dificuldades de locomoção, deixou em casa seus medicamentos para pressão alta, celular, carteira e o carro na garagem, o que reforça a tese de que não saiu por vontade própria.

: A idosa, que tem dificuldades de locomoção, deixou em casa seus medicamentos para pressão alta, celular, carteira e o carro na garagem, o que reforça a tese de que não saiu por vontade própria. Câmera: O FBI recuperou dados que mostram um indivíduo armado, usando luvas e máscara, se aproximando da câmera danificada.

O FBI recuperou dados que mostram um indivíduo armado, usando luvas e máscara, se aproximando da câmera danificada. Mochila: Nas imagens, a polícia conseguiu identificar o modelo de mochila do suspeito (mochila preta “Ozark Trail Hiker Pack” de 25 litros;confira imagem no final)

Vídeo da câmera de segurança:





Uma semana após o desaparecimento

Cerca de uma semana depois, a família recebeu uma mensagem com um pedido de resgate 4 milhões de dólares pelo retorno de Nancy. O valor subiria para 6 milhões caso o pagamento não fosse feito na data estipulada.

A quantia se tornou pública, porque a mesma mensagem enviada para Savannah foi encaminhada a diversas emissoras de TV. O prazo venceu e nenhum valor foi transferido. O FBI e os investigadores analisaram as mensagens e concluíram que, provavelmente, tratava-se de pessoas mal-intencionadas tentando se aproveitar da situação. Até o momento, nenhum pedido de resgate foi considerado verdadeiro ou vinculado aos possíveis responsáveis pelo desaparecimento.

O único suspeito

Carlos Palazuelos, de 27 anos, trabalha como entregador, foi interrogado pelas autoridades após ser abordado dirigindo uma SUV prata (veículo que coincidia com descrições levantadas pelo FBI) durante as investigações. De acordo com informações divulgadas, ele afirmou que os policiais disseram que seus olhos eram semelhantes aos da pessoa mascarada capturada nas imagens de segurança e por esse motivo, além do carro, ele foi interrogado, mas após prestar depoimento foi liberado pelas autoridades.

Repercussão e mobilização

O FBI oferece uma recompensa de até 100 mil dólares (cerca de R$ 522 mil) por informações que levem à localização de Nancy Guthrie e/ou à prisão e condenação de qualquer pessoa envolvida no desaparecimento.

Savannah decidiu usar seu alcance e influência por meio do programa que apresenta na NBC para tentar encontrar a mãe. Desde então, está afastada do trabalho e passou a receber apoio não apenas dos telespectadores, mas também de personalidades como Ruby Rose, Jennifer Garner e Selma Blair.

A repercussão do caso levou a NBC a reforçar a segurança de seus apresentadores. O que começou como um drama familiar se transformou em um caso de segurança que mobiliza autoridades, imprensa e o público.

Até o fechamento desta matéria, não há novos detalhes sobre o paradeiro de Nancy.

Confira as imagens:













* Estagiária sob supervisão de Paulo Leite