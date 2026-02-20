InícioMundo
Polícia intensifica operações em propriedades do ex-príncipe Andrew

Ex-membro da família real desde 2025 foi preso e liberado sob investigação; Irmão do acusado, rei Charles III assegurou que não vai interferir no processo investigativo

Andrew, irmão do rei Charles III, foi detido nesta quinta (19/2), dia em que completou 66 anos, sob suspeita de "má conduta no exercício de cargo público" - (crédito: AFP)

 A polícia britânica retomou buscas em endereços ligados ao ex-príncipe Andrew Mountbatten-Windsor no âmbito de investigações criminais em andamento. As operações ocorrem em propriedades nas regiões de Berkshire e Norfolk, incluindo a antiga residência Royal Lodge em Windsor, da qual ele havia saído recentemente, e outras propriedades associadas ao ex-membro da família real. 

Andrew, irmão do rei Charles III, foi detido nesta quinta (19/2), dia em que completou 66 anos, sob suspeita de “má conduta no exercício de cargo público” (misconduct in public office) durante seu período como enviado comercial britânico entre 2001 e 2011. As autoridades investigam se ele compartilhou informações confidenciais e relatórios oficiais com aliados de seu círculo pessoal, incluindo figuras ligadas ao financista americano Jeffrey Epstein, criminoso sexual condenado nos Estados Unidos. 

Após cerca de 12 horas de custódia e interrogatório, Andrew foi liberado sob investigação. Ele permanece sujeito às apurações enquanto a polícia continua reunindo evidências e documentos. As informações são do jornal inglês The Guardian.

Esta é uma das poucas vezes em que um antigo membro da família real britânica enfrenta ações penais formais desde o século XVII. 

Em resposta ao caso, o rei Charles III afirmou à imprensa local que recebeu as notícias “com profunda preocupação” e enfatizou a importância de que “a lei siga seu curso”, assegurando total cooperação com as autoridades, mas sem interferir no processo investigativo. 

A continuidade das diligências vai apurar evidências digitais, documentos e possíveis transações que possam demonstrar benefícios indevidos ou irregularidades no relacionamento de Andrew com figuras ligadas a Epstein e durante o seu trabalho oficial como diplomata.

 

Jéssica Andrade

Por Jéssica Andrade
postado em 20/02/2026 10:07
