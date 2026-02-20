O que Obama disse sobre extraterrestres que gerou reação de Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (19/2) que o ex-presidente Barack Obama revelou informações sigilosas ao afirmar que “aliens existem”. A fala de Obama aconteceu durante uma entrevista ao podcast do apresentador Brian Tyler Cohen, publicada no último sábado (14/2).
Em entrevista a jornalistas a bordo do Air Force One, Trump afirmou que Obama cometeu um grande erro ao revelar o fato. “Ele tirou isso de informações confidenciais. Ele não deveria estar fazendo isso”, disse o presidente. No entanto, Trump não citou nenhuma evidência que pudesse comprovar a alegação.
No podcast, Obama foi questionado se os extraterrestres realmente existem e sobre as finalidades ocultas da base militar norte-americana Área 51. “Eles são reais, mas eu não os vi, e eles não estão sendo mantidos na Área 51. Não existe nenhuma instalação subterrânea a menos que haja uma enorme conspiração e eles a tenham escondido do presidente dos Estados Unidos" A Área 51 é frequentemente associada a teorias de conspiração.
Obama afirmou também que não viu evidência da existência desses seres enquanto era presidente, e que sua crença no fato se baseia na questão da probabilidade, dizendo que as estatísticas de ter vida fora da Terra são altas devido à imensidão do Universo.
Trump anunciou, na quinta-feira (19/2), que ordenará a agências federais que "identifiquem e publiquem" arquivos governamentais relacionados com extraterrestres.
"Dado o enorme interesse demonstrado, instruirei o secretário da Guerra e outros departamentos e agências relevantes a iniciarem o processo de identificação e publicação de arquivos relacionados à vida extraterrestre, fenômenos aéreos não identificados (UAP, em inglês) e objetos voadores não identificados (OVNI)", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.
*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia
