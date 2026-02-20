Ex-CEO da Victoria's Secret é ameaçado de morte em depoimento sobre Epstein

O bilionário Les Wexner, ex-CEO da Victoria's Secret, ao lado do advogado, Michael Levy - (crédito: Reprodução / X / @ Ed Krassenstein)

O bilionário Les Wexner, identificado como possível conspirador dos crimes de Jeffrey Epstein pelo FBI, passou por momento inusitado durante depoimento. Nesta semana, Wexner, ex-CEO da multinacional Victoria's Secret, foi repreendido pelo próprio advogado enquanto depunha diante do Comitê de Supervisão da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, acerca de possíveis vínculos com o criminoso sexual. A fala do representante acabou captada pelo microfone.

"Eu vou te matar se você responder outra pergunta com mais de cinco palavras”, sussurrou Michael Levy a Wexner. A fala estava em trecho de um vídeo divulgado pelo comitê nessa quinta-feira (19/2).

Veja o momento em que Les Wexner é repreendido pelo advogado:

Em seguida, Wexner riu e respondeu "ok". O advogado, então, riu enquanto pediu para que ele respondesse à próxima pergunta.

Reconhecimento da existência de uma relação

Wexner reconheceu, durante o depoimento, que visitou a ilha do financista e criminoso sexual, morto na cadeia em 2019. No entanto, negou saber de qualquer atividade criminosa de Epstein. O ex-CEO da marca de lingeries ainda contou ter rompido relações com Epstein há quase duas décadas.

Wexner foi o principal cliente de Epstein por cerca de 20 anos. O nome dele aparece várias vezes nos arquivos divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA. Porém, ele não é acusado como autor de qualquer crime.

O bilionário de 88 anos foi intimado a depor depois de uma revelação feita pelo deputado republicano Thomas Massie, em que o idoso é considerado pelo FBI como "coconspirador" de Epstein. O investigado é, inclusive, a primeira figura pública a depor no caso desde a divulgação dos arquivos.