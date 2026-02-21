Morre o pintor suíço Peter Stämpfli, expoente europeu da Pop Art

O pintor suíço Peter Stampfli posa para uma sessão de fotos na galeria de arte Georges-Philippe et Nathalie Vallois, em Paris, em 7 de setembro de 2018. O pintor suíço, pioneiro da Pop Art na Europa, conhecido em particular por seu trabalho com pneus, faleceu em 20 de fevereiro de 2026, aos 88 anos, conforme anunciado pela Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois em um comunicado à imprensa. - (crédito: AFP)

O pintor suíço e pioneiro da Pop Art na Europa, Peter Stämpfli, mais conhecido por suas obras com pneus, morreu na sexta-feira (20) aos 88 anos, anunciou em comunicado a Galeria Georges-Philippe & Nathalie Vallois.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ao anunciar sua morte, o galerista Georges-Philippe Vallois, que representava o pintor, descreveu Stämpfli como "um dos artistas mais singulares da segunda metade do século XX".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Nascido em 1937 em Deisswil, Suíça, e formado pela Escola de Belas Artes de Biel, o pintor começou a expor em diversas galerias na década de 1960.

Ao longo dos anos, suas obras foram incorporadas às coleções de museus como o Museu de Arte Moderna (MoMA) de Nova York e o Centro Pompidou de Paris.

Leia também: Transformação da casa de Hitler em delegacia gera debate na Áustria

"O que me diferenciava era o desejo de isolar o objeto contra um fundo branco. De remover o objeto de sua história, de seu contexto", explicou Stämpfli à AFP em 2018, durante uma exposição na Galeria Vallois dedicada ao seu trabalho com objetos e gestos do cotidiano.

O pintor suíço, que passou vários períodos em Paris, tornou-se famoso no final da década de 1960 por seus marcantes automóveis e também pelos sulcos dos pneus desses carros, que ele utilizava para criar inúmeros padrões geométricos.

Peter Stämpfli também dirigiu filmes e curtas-metragens e trabalhou como escultor.