Tensão no México após exército matar um dos traficantes mais procurados do país

Nemesio Oseguera, conhecido como 'El Mencho', era líder do Cartel Jalisco Nova Geração. País registra pânico em aeroporto, ônibus incendiados e aulas canceladas após retaliação do narcotráfico

'El Mencho' era um dos narcotraficantes mais procurados do México - (crédito: AFP)
Uma operação do exército mexicano em Tapalpa, cidade no estado de Jalisco, matou neste domingo (22/2) um dos narcotraficantes mais procurados do país, Nemesio Oseguera, conhecido como "El Mencho", líder do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG). A morte foi confirmada pela Secretaria de Defesa Nacional.

Em comunicado, o governo mexicano afirmou que El Mencho e outros dois membros do grupo criminoso morreram no transporte aéreo rumo à Cidade do México. Outros quatro integrantes do cartel morreram no local. Três militares das forças mexicanas foram encaminhados para a capital para atendimento de emergência. 

“Além disso, outros dois membros dessa organização criminosa foram presos e diversas armas e veículos blindados foram apreendidos, incluindo lançadores de foguetes capazes de abater aeronaves e destruir veículos blindados”, diz a nota. 

A operação, segundo a Secretaria, é uma ação conjunta entre as forças mexicanas e dos Estados Unidos, que forneceu informações às forças nacionais. Agentes da Guarda Nacional e tropas do exército seguem em Jalisco para reforçar a segurança local. 

Pânico e onda de violência após operação

Mais cedo, civis armados bloquearam estradas e incendiaram veículos em Jalisco, reduto do CJNG, e no estado vizinho de Michoacán. No X, antigo Twitter, o governador de Jalisco, Pablo Lemus, afirmou que deu instruções para a criação de comitê de segurança com os governos federal e municipal.

“Recomendamos que permaneçam em suas casas até que a situação esteja sob controle”, escreveu. Em decorrência da operação, o transporte público foi paralisado, o governador decretou ainda que as aulas presenciais estão canceladas em todo o estado na segunda-feira (22/2). Segundo Lemus, os confrontos se estendem por pelo menos cinco unidades da federação. 

Eventos de grande porte também foram cancelados até segunda ordem. Neste domingo, Jalisco receberia o clássico entre Chivas Guadalajara e América do México pela Liga MX de futebol feminino, mas a partida foi suspensa.

A operação causou pânico no Aeroporto Internacional de Guadalajara, capital do estado, onde foram relatados tiros e a presença de homens do cartel armados. Em nota, o Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), responsável pela administração, informou que as operações não impactaram no funcionamento e segurança dos passageiros dentro do terminal. “É importante destacar que não há registros de incidentes no interior das instalações e não há riscos para passageiros, colaboradores ou visitantes”, diz o texto. Guadalajara será sede de quatro partidas na Copa do Mundo de 2026.

  • A firefighter extinguishes a burning bus set on fire by organised crime groups in response to an operation in Jalisco to arrest a high-priority security target, at one of the main avenues in Zapopan, state of Jalisco, Mexico, on February 22, 2026. Armed civilians blocked several roads in the state of Jalisco, in western Mexico, following an operation by federal forces in the town of Tapalpa, local authorities reported. Jalisco, which will host four matches of the upcoming 2026 World Cup, is home to the powerful Jalisco New Generation Cartel (CJNG), and has been rocked by several episodes of violence in recent years. (Photo by Ulises Ruiz / AFP)
  • Civis armados bloquearam diversas estradas no estado de Jalisco, no oeste do México, após uma operação das forças federais na cidade de Tapalpa contra o Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG)
  • Civis armados bloquearam diversas estradas no estado de Jalisco, no oeste do México, após uma operação das forças federais na cidade de Tapalpa contra o Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG)
  • Civis armados bloquearam diversas estradas no estado de Jalisco, no oeste do México, após uma operação das forças federais na cidade de Tapalpa contra o Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG)
  • O México confirmou em 22 de fevereiro de 2026 que soldados mataram Nemesio Oseguera, de 59 anos, líder do violento Cartel Jalisco Nova Geração
Recompensa milionária 

O Cartel Jalisco Nova Geração foi formado em 2009 sob o comando de Oseguera e se tornou um dos mais violentos do México. A expansão do grupo criminoso transformou o narcotraficante em um dos criminosos mais procurados pelo México e Estados Unidos. Nos EUA, informações sobre El Mencho valiam recompensa de US$ 15 milhões (R$ 78 milhões).

Segundo a Agência Antidrogas dos Estados Unidos (DEA), o CJNG tem atuação global, com o tráfico de drogas como fentanil, metanfetamina e cocaína, além de lavagem de dinheiro. 

“É provável que o CJNG esteja aumentando seu envolvimento em atividades não relacionadas a drogas, incluindo roubo de gasolina, extorsão, tráfico de pessoas e esquemas imobiliários para fins de lavagem de dinheiro. Os membros do CJNG participam cada vez mais dessas atividades para diversificar suas fontes de renda e proteger seus bens provenientes do tráfico de drogas da apreensão pelas autoridades”, afirma a organização estadunidense. 

Especialistas ouvidos pelo jornal mexicano El Universal apontam que a facção não tem um sucessor claro para El Mencho e alertam para a possibilidade de fragmentação do grupo criminoso. 

Foto divulgada pelo Departamento de Estado dos EUA em 4 de dezembro de 2024, mostrando um cartaz de recompensa pela captura do poderoso líder do cartel de drogas mexicano Nemesio Oseguera.
postado em 22/02/2026 19:01 / atualizado em 22/02/2026 19:34
