Tensão no México após exército matar um dos traficantes mais procurados do país

Uma operação do exército mexicano em Tapalpa, cidade no estado de Jalisco, matou neste domingo (22/2) um dos narcotraficantes mais procurados do país, Nemesio Oseguera, conhecido como "El Mencho", líder do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG). A morte foi confirmada pela Secretaria de Defesa Nacional.

Em comunicado, o governo mexicano afirmou que El Mencho e outros dois membros do grupo criminoso morreram no transporte aéreo rumo à Cidade do México. Outros quatro integrantes do cartel morreram no local. Três militares das forças mexicanas foram encaminhados para a capital para atendimento de emergência.

“Além disso, outros dois membros dessa organização criminosa foram presos e diversas armas e veículos blindados foram apreendidos, incluindo lançadores de foguetes capazes de abater aeronaves e destruir veículos blindados”, diz a nota.

A operação, segundo a Secretaria, é uma ação conjunta entre as forças mexicanas e dos Estados Unidos, que forneceu informações às forças nacionais. Agentes da Guarda Nacional e tropas do exército seguem em Jalisco para reforçar a segurança local.

Pânico e onda de violência após operação

Mais cedo, civis armados bloquearam estradas e incendiaram veículos em Jalisco, reduto do CJNG, e no estado vizinho de Michoacán. No X, antigo Twitter, o governador de Jalisco, Pablo Lemus, afirmou que deu instruções para a criação de comitê de segurança com os governos federal e municipal.

“Recomendamos que permaneçam em suas casas até que a situação esteja sob controle”, escreveu. Em decorrência da operação, o transporte público foi paralisado, o governador decretou ainda que as aulas presenciais estão canceladas em todo o estado na segunda-feira (22/2). Segundo Lemus, os confrontos se estendem por pelo menos cinco unidades da federação.

Eventos de grande porte também foram cancelados até segunda ordem. Neste domingo, Jalisco receberia o clássico entre Chivas Guadalajara e América do México pela Liga MX de futebol feminino, mas a partida foi suspensa.

A operação causou pânico no Aeroporto Internacional de Guadalajara, capital do estado, onde foram relatados tiros e a presença de homens do cartel armados. Em nota, o Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), responsável pela administração, informou que as operações não impactaram no funcionamento e segurança dos passageiros dentro do terminal. “É importante destacar que não há registros de incidentes no interior das instalações e não há riscos para passageiros, colaboradores ou visitantes”, diz o texto. Guadalajara será sede de quatro partidas na Copa do Mundo de 2026.













Recompensa milionária

O Cartel Jalisco Nova Geração foi formado em 2009 sob o comando de Oseguera e se tornou um dos mais violentos do México. A expansão do grupo criminoso transformou o narcotraficante em um dos criminosos mais procurados pelo México e Estados Unidos. Nos EUA, informações sobre El Mencho valiam recompensa de US$ 15 milhões (R$ 78 milhões).

Segundo a Agência Antidrogas dos Estados Unidos (DEA), o CJNG tem atuação global, com o tráfico de drogas como fentanil, metanfetamina e cocaína, além de lavagem de dinheiro.

“É provável que o CJNG esteja aumentando seu envolvimento em atividades não relacionadas a drogas, incluindo roubo de gasolina, extorsão, tráfico de pessoas e esquemas imobiliários para fins de lavagem de dinheiro. Os membros do CJNG participam cada vez mais dessas atividades para diversificar suas fontes de renda e proteger seus bens provenientes do tráfico de drogas da apreensão pelas autoridades”, afirma a organização estadunidense.

Especialistas ouvidos pelo jornal mexicano El Universal apontam que a facção não tem um sucessor claro para El Mencho e alertam para a possibilidade de fragmentação do grupo criminoso.

