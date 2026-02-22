Presidente do México pede calma após operação que matou líder de cartel

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, discursa durante sua coletiva de imprensa diária - (crédito: CARL DE SOUZA / AFP)

Após operação militar que gerou escalada de violência no estado de Jalisco, oeste do México, a presidente Claudia Sheinbaum se pronunciou na noite deste domingo (22/2). Nas redes sociais, a chefe do executivo federal pediu que a população se mantenha calma e informada sobre as ações do governo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"As contas do Gabinete de Segurança nas redes sociais fornecem atualizações constantes”, destacou Sheinbaun. Ela frisou ainda que as atividades seguem normais em outras zonas do país. Em Jalisco, estado da ação militar e sede do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG), todos os eventos de grande porte, como partidas de futebol, foram cancelados. A capital do estado, Guadalajara, será sede de partidas da Copa do Mundo de 2026.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As aulas no estado também estão suspensas na segunda-feira (22/2). Companhias de aviação dos Estados Unidos e Canadá também anunciaram cancelamento dos voos para os aeroportos de os aeroportos de Puerto Vallarta e Guadalajara, em Jalisco, e Manzanillo, na divisa com o estado.

A onda de violência começou com o bloqueio de vias e depredação de veículos após a morte de Nemesio Oseguera, conhecido como "El Mencho", líder do CJNG e um dos narcotraficantes mais procurados do país.

Sheinbaun agradeceu ao Exército Mexicano, Guarda Nacional, Forças Armadas e Gabinete de Segurança pela operação, que resultou na morte de outros seis integrantes do grupo criminoso. As equipes mexicanas também prenderam dois integrantes do cartel e apreenderam veículos e armas. Entre os armamentos estavam “lançadores de foguetes capazes de abater aeronaves e destruir veículos blindados”, segundo a Secretaria de Defesa Nacional.

La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por fuerzas federales, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones.



Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma.



Las redes… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 22, 2026





Recompensa milionária

O Cartel Jalisco Nova Geração foi formado em 2009 sob o comando de Oseguera e se tornou um dos mais violentos do México. A expansão do grupo criminoso transformou o narcotraficante em um dos criminosos mais procurados pelo México e Estados Unidos. Nos EUA, informações sobre El Mencho valiam recompensa de US$ 15 milhões (R$ 78 milhões).

Leia também: Itália exibe pela primeira vez restos mortais de São Francisco de Assis

Segundo a Agência Antidrogas dos Estados Unidos (DEA), o CJNG tem atuação global, com o tráfico de drogas como fentanil, metanfetamina e cocaína, além de lavagem de dinheiro.

“É provável que o CJNG esteja aumentando seu envolvimento em atividades não relacionadas a drogas, incluindo roubo de gasolina, extorsão, tráfico de pessoas e esquemas imobiliários para fins de lavagem de dinheiro. Os membros do CJNG participam cada vez mais dessas atividades para diversificar suas fontes de renda e proteger seus bens provenientes do tráfico de drogas da apreensão pelas autoridades”, afirma a organização estadunidense.