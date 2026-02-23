Trump cita "joguinhos" e ameaça países após decisão da Suprema Corte

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma nova ameaça aos parceiros comerciais que decidirem “fazer joguinhos” contra o país, após a Suprema Corte norte-americana suspender, na última sexta-feira (20/2), a maior parte das tarifas de importação aplicadas pelo governo. Em publicação na rede Truth Social, do próprio Trump, ele alertou para um possível novo aumento dessas taxas.

“Qualquer país que queira ‘fazer joguinhos’ com a decisão ridícula da Suprema Corte, especialmente aqueles que ‘passaram a perna’ nos EUA por anos, e até por décadas, será alvo de uma tarifa muito mais alta — e pior — do que aquela com a qual acabou de concordar. COMPRADOR, CUIDADO!!!”, ameaçou o chefe de Estado.

Logo após a decisão do tribunal, Trump promoveu uma coletiva na última sexta-feira para anunciar a imposição de uma nova tarifa de 15% para todos os parceiros comerciais do país, sem exceção. A medida entrou em vigor durante a madrugada de sexta para sábado (21) e, com base na Seção 122 da Lei de Comércio dos EUA, pode permanecer em vigor em até 150 dias, salvo com aprovação do Congresso.

Ainda durante a manhã, o presidente dos EUA afirmou que não precisa do Congresso para obter a aprovação das tarifas, apesar do dispositivo utilizado por ele para impor as novas taxas prever essa condução. “Essa aprovação já foi concedida, de diversas formas, há muito tempo! Elas também foram recentemente reafirmadas pela decisão ridícula e mal elaborada da Suprema Corte!”, acrescentou.