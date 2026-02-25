InícioMundo
Bafta: ativista insinua que emissora fez transmissão proposital de tiques

John Davidson afirma que emissora poderia ter evitado transmissão de tique verbal durante cerimônia que incluiu insulto no momento em que atores negros estavam no palco

John Davidson, inspiração do filme
John Davidson, inspiração do filme "I Swear" - (crédito: Reprodução / Instagram )

O ativista John Davidson, diagnosticado com Síndrome de Tourette e inspiração do filme I Swear, afirmou que a BBC poderia ter adotado medidas para evitar que um insulto verbalizado por ele fosse transmitido durante a cerimônia do Bafta, realizada no último domingo (22/2). Davidson declarou que a emissora “deveria ter se esforçado mais para impedir que qualquer coisa que eu dissesse” fosse ao ar. Ele também questionou o posicionamento de um microfone próximo ao seu assento no evento.

A síndrome de Tourette é caracterizada por tiques involuntários, que podem incluir manifestações vocais. Durante a cerimônia, Davidson gritou um insulto racista enquanto os atores negros Michael B. Jordan e Delroy Lindo estavam no palco.

Em entrevista à revista Variety, ele afirmou: “Lembro-me de que havia um microfone bem na minha frente e, olhando para trás, questiono se foi uma boa ideia deixá-lo tão perto de onde eu estava sentada, sabendo que eu teria um tique.”

Procurada, a BBC reiterou que a expressão ofensiva “surgiu de tiques verbais involuntários associados à síndrome de Tourette”. A emissora acrescentou que o conteúdo não foi retirado antes da exibição e informou que o vídeo foi removido do BBC iPlayer. Também pediu desculpas pelo ocorrido.

O que aconteceu

A cerimônia do BAFTA, realizada no último domingo (22/2), foi marcada por um episódio envolvendo John Davidson, cuja história inspirou o filme I Swear. Diagnosticado com Síndrome de Tourette aos 25 anos, ele convive com tiques vocais e explosões involuntárias que frequentemente incluem palavrões, manifestações que se fizeram audíveis ao longo da premiação.

Segundo a Variety, durante a noite foi possível ouvir diferentes interrupções. Entre elas, um grito de “cala a boca” enquanto a presidente da academia, Sara Putt, fazia o discurso de abertura, além de um “vão se f*der” no momento em que os diretores de Boong, vencedor na categoria de melhor filme infantil e familiar, subiram ao palco. Em outra ocasião, Davidson proferiu um termo racista quando Michael B. Jordan e Delroy Lindo anunciaram o prêmio de melhores efeitos visuais para Avatar: Fogo e Cinzas.

Diante da repercussão, o apresentador da cerimônia, Alan Cumming, interrompeu o protocolo para se dirigir ao público e pedir compreensão. “Vocês talvez tenham percebido uma linguagem forte ao fundo. Isso pode fazer parte de como a Síndrome de Tourette se manifesta para algumas pessoas, e o filme explora essa experiência”, disse. “Obrigado pela compreensão e por ajudar a criar um espaço respeitoso para todos.”

O The Hollywood Reporter informou que Davidson deixou o evento cerca de 25 minutos após o início. De acordo com a publicação, a saída ocorreu por iniciativa própria, e não por solicitação da organização do prêmio.

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Amanda S. Feitoza e Bianca Lucca
postado em 25/02/2026 17:04
