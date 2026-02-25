Bafta: ativista insinua que emissora fez transmissão proposital de tiques

O ativista John Davidson, diagnosticado com Síndrome de Tourette e inspiração do filme I Swear, afirmou que a BBC poderia ter adotado medidas para evitar que um insulto verbalizado por ele fosse transmitido durante a cerimônia do Bafta, realizada no último domingo (22/2). Davidson declarou que a emissora “deveria ter se esforçado mais para impedir que qualquer coisa que eu dissesse” fosse ao ar. Ele também questionou o posicionamento de um microfone próximo ao seu assento no evento.

A síndrome de Tourette é caracterizada por tiques involuntários, que podem incluir manifestações vocais. Durante a cerimônia, Davidson gritou um insulto racista enquanto os atores negros Michael B. Jordan e Delroy Lindo estavam no palco.

Em entrevista à revista Variety, ele afirmou: “Lembro-me de que havia um microfone bem na minha frente e, olhando para trás, questiono se foi uma boa ideia deixá-lo tão perto de onde eu estava sentada, sabendo que eu teria um tique.”

Procurada, a BBC reiterou que a expressão ofensiva “surgiu de tiques verbais involuntários associados à síndrome de Tourette”. A emissora acrescentou que o conteúdo não foi retirado antes da exibição e informou que o vídeo foi removido do BBC iPlayer. Também pediu desculpas pelo ocorrido.

O que aconteceu

A cerimônia do BAFTA, realizada no último domingo (22/2), foi marcada por um episódio envolvendo John Davidson, cuja história inspirou o filme I Swear. Diagnosticado com Síndrome de Tourette aos 25 anos, ele convive com tiques vocais e explosões involuntárias que frequentemente incluem palavrões, manifestações que se fizeram audíveis ao longo da premiação.

Segundo a Variety, durante a noite foi possível ouvir diferentes interrupções. Entre elas, um grito de “cala a boca” enquanto a presidente da academia, Sara Putt, fazia o discurso de abertura, além de um “vão se f*der” no momento em que os diretores de Boong, vencedor na categoria de melhor filme infantil e familiar, subiram ao palco. Em outra ocasião, Davidson proferiu um termo racista quando Michael B. Jordan e Delroy Lindo anunciaram o prêmio de melhores efeitos visuais para Avatar: Fogo e Cinzas.

Diante da repercussão, o apresentador da cerimônia, Alan Cumming, interrompeu o protocolo para se dirigir ao público e pedir compreensão. “Vocês talvez tenham percebido uma linguagem forte ao fundo. Isso pode fazer parte de como a Síndrome de Tourette se manifesta para algumas pessoas, e o filme explora essa experiência”, disse. “Obrigado pela compreensão e por ajudar a criar um espaço respeitoso para todos.”

O The Hollywood Reporter informou que Davidson deixou o evento cerca de 25 minutos após o início. De acordo com a publicação, a saída ocorreu por iniciativa própria, e não por solicitação da organização do prêmio.