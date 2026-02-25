Irã classifica comentários de Trump como 'grandes mentiras'

Trump defende tarifas no Congresso e diz que prefere 'diplomacia' para lidar com o Irã - (crédito: Getty Images)

O Irã reagiu contra as táticas de pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na véspera de novas negociações em Genebra sobre o programa nuclear de Teerã, alternando entre chamar as declarações do republicano como "grandes mentiras" e dizer que as discussões podem resultar em um acordo por meio de "diplomacia honrosa".

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, tentou comparar Trump a Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Adolf Hitler, e acusou Trump e seu governo de conduzirem uma "campanha de desinformação e informações falsas" contra Teerã. "Tudo o que eles alegam em relação ao programa nuclear do Irã, aos mísseis balísticos iranianos e ao número de vítimas durante os distúrbios de janeiro é simplesmente a repetição de 'grandes mentiras'", escreveu no X.

O presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Qalibaf, afirmou separadamente que os EUA poderiam optar pela diplomacia ou enfrentar a ira do Irã. "Se vocês escolherem a mesa da diplomacia - uma diplomacia na qual a dignidade da nação iraniana e os interesses mútuos sejam respeitados - nós também estaremos presentes", disse.

As declarações ocorrem em um momento em que Washington reuniu o maior contingente de aeronaves e navios de guerra no Oriente Médio em décadas, parte dos esforços de Trump para chegar a um acordo enquanto o Irã enfrenta uma crescente dissidência interna após os protestos do mês passado.

Se as negociações falharem, Trump ameaçou repetidamente atacar o Irã. Já o Irã disse que todas as bases militares dos EUA no Oriente Médio seriam consideradas alvos legítimos, colocando em risco as dezenas de milhares de militares americanos na região. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.