Galaxy S26: os valores, novos recursos e atualizações do lançamento

Os smartphones já estão em pré-venda, com entregas previstas para março, e serão fabricados no Brasil - (crédito: Divulgação/Samsung)

A Samsung anunciou nesta quarta-feira (25/2), em evento realizado em São Francisco, nos Estados Unidos, a nova linha Galaxy S26, composta pelos modelos S26, S26+ e S26 Ultra. As principais novidades dos aparelhos estão na ampliação de recursos de inteligência artificial e uma função inédita de privacidade na tela, que impede a visualização lateral do conteúdo sem necessidade de película. Os smartphones já estão em pré-venda, com entregas previstas para março, e serão fabricados no Brasil.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O destaque da linha é o Galaxy S26 Ultra, que estreia o recurso chamado “Privacy Display”. Ao ser ativado, apenas quem está de frente para o aparelho consegue visualizar o conteúdo da tela, aos que olham pelas laterais enxergam o display escurecido.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Diferente das películas de privacidade convencionais, o sistema atua diretamente no painel, desativando seletivamente pixels para reduzir o ângulo de visão, o que contribui para economia de energia. O usuário pode configurar o recurso para funcionar apenas em aplicativos específicos, como bancos e mensageiros, além de ocultar notificações sensíveis.

Além disso, a Samsung ampliou as funcionalidades de IA nos dispositivos. O recurso “Circular para pesquisar” agora reconhece múltiplos elementos em uma mesma imagem. Já a edição de fotos com IA generativa permite inserir objetos a partir de comandos de voz ou texto, mantendo proporção e coerência com o cenário original.

Outra novidade é a integração simultânea de diferentes assistentes virtuais. Além da Bixby e do Gemini, do Google, a linha passa a contar com o assistente da Perplexity, acionado pelo comando de voz “Hey Plex”. A proposta é oferecer respostas mais contextualizadas e ações automatizadas.

Segundo a fabricante, os aparelhos poderão sugerir compromissos a partir de mensagens recebidas. Ao identificar frases como “vamos marcar”, o sistema pode propor reservas em restaurantes, inserir o evento na agenda e até sugerir a solicitação de transporte no horário adequado.

A Bixby também foi reformulada e passa a operar com maior processamento local, o que, de acordo com a empresa, aumenta a velocidade e reforça a privacidade. A assistente poderá ainda controlar dispositivos conectados da marca, como eletrodomésticos e aspiradores-robô.

Novidades



O Galaxy S26 Ultra chega equipado com o Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Já o S26 e o S26+ vendidos no Brasil terão o processador Exynos 2600, fabricado em arquitetura de 2 nanômetros. Todos os modelos contam com 12 GB de RAM, enquanto o Ultra oferece versão com até 16 GB e armazenamento interno de até 1 TB.

A empresa destacou melhorias no sistema de resfriamento, com câmara de vapor redesenhada e eficiência 20% superior em relação à geração anterior. No conjunto fotográfico, o S26 Ultra traz sensor principal de 200 megapixels e capacidade de gravação de vídeos em 8K a 30 quadros por segundo. Além de contar com bateria de 5.000 mAh e carregamento rápido de 60 W, com promessa de atingir 75% da carga em cerca de 30 minutos.

A Samsung informou que os modelos da linha S26 serão produzidos no Brasil. Com isso, os dispositivos não devem ser impactados pelo recente aumento do imposto de importação para celulares e outros produtos eletrônicos anunciado pelo governo federal no início de fevereiro.

Os aparelhos saem de fábrica com Android 16 e interface One UI 8.5. As cores disponíveis incluem violeta, branco, preto, azul, prata e dourado — a depender do modelo. Com relação aos valores, variam de acordo com a capacidade de armazenamento. Confira:

Galaxy S26

256 GB - R$ 7.499,00

512 GB - R$ 9.099,00

Galaxy S26 +

256 GB - R$ 9.199,00

512 GB - R$ 10.799,00

Galaxy S26 Ultra

256 GB - R$ 11.499,00

512 GB - R$ 13.099,00

1 TB - R$ 15.499,00

Fones de ouvido

No mesmo evento, a fabricante apresentou os novos fones de ouvido Galaxy Buds4 e Galaxy Buds4 Pro. Os modelos contam com cancelamento ativo de ruído, design renovado e woofer com cerca de 20% mais amplitude sonora. Eles serão vendidos no Brasil nas cores branca e preta. A versão padrão terá preço sugerido de R$ 1.599, enquanto a versão Pro, que também terá opção na cor rosé, custará R$ 2.099.