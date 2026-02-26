Como é o imposto sobre carros em outros países? Veja exemplos curiosos

Enquanto o Brasil discute mudanças no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), com propostas que podem alterar a base de cálculo, diversos países adotam modelos de tributação bem diferentes. Lá fora, o foco costuma ser menos no valor de mercado do carro e mais no seu impacto ambiental ou na frequência de uso.

Essa abordagem busca incentivar a compra de veículos menos poluentes e desestimular o tráfego intenso nos centros urbanos. As regras variam bastante, indo de taxas anuais baseadas na emissão de CO? a sistemas complexos que incluem pedágios e licenças caras para poder circular.

Conhecer esses exemplos ajuda a entender como a tributação de veículos pode ir além da simples arrecadação, servindo também como uma ferramenta de política pública para a mobilidade e o meio ambiente.

Modelos de imposto sobre carros pelo mundo

Reino Unido: a cobrança é dividida em duas etapas. No primeiro ano, a taxa varia conforme a emissão de dióxido de carbono (CO?). A partir do segundo ano, aplica-se uma taxa fixa anual. Veículos com preço acima de 40 mil libras pagam um valor adicional por cinco anos, e a isenção para carros elétricos foi programada para terminar a partir de 2025.

Noruega: conhecido pelos incentivos a carros elétricos, o país possui um sistema rigoroso para veículos a combustão. A taxa de compra é elevada e calculada com base no peso do carro, nas emissões de CO? e de óxido de nitrogênio (NOx). Essa política tornou os elétricos competitivos e dominantes no mercado local.

Singapura: ter um carro é um luxo extremo. Além de impostos de importação, é preciso adquirir um Certificado de Titularidade (COE). Válido por 10 anos, o documento é leiloado pelo governo e seu custo frequentemente ultrapassa o valor do próprio veículo. O sistema se completa com pedágios eletrônicos que cobram pelo uso das vias em horários de pico.

Alemanha: o imposto anual leva em conta dois fatores principais: o tamanho do motor e o nível de emissão de CO?. A regra é clara: quanto maior o motor e mais poluente o carro, maior o valor a ser pago. Modelos elétricos podem ficar isentos da taxa por um período de até dez anos.

