Governo brasileiro critica ataques dos EUA e Israel ao Irã: "Grave preocupação"

O governo brasileiro condenou e manifestou "grave preocupação" com os ataques realizados neste sábado (28/2) pelos Estados Unidos e por Israel contra alvos no Irã.

Em nota, o Brasil afirmou que a ofensiva ocorre em meio a um processo de negociação entre as partes e defendeu que o diálogo é o "único caminho viável para a paz". Além de ressaltar que a escalada militar pode comprometer os esforços diplomáticos em curso.

“O Brasil apela a todas as partes que respeitem o Direito Internacional e exerçam máxima contenção, de maneira a evitar a escalada de hostilidades e a assegurar a proteção de civis e da infraestrutura civil”, diz a nota.

O governo também informou que as embaixadas brasileiras nos países da região acompanham os desdobramentos das ações militares, com atenção especial às comunidades brasileiras que vivem ou estão de passagem pelos locais afetados.

Além disso, o embaixador do Brasil em Teerã mantém contato direto com a comunidade brasileira para transmitir atualizações sobre a situação e orientações de segurança. É recomendado que brasileiros no Oriente Médio sigam rigorosamente as orientações das autoridades locais e permaneçam atentos aos comunicados oficiais.