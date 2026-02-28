Irã rebate Netanyahu e afirma que Ali Khamenei está vivo

Governo iraniano garante funcionamento do sistema e nega morte do líder - (crédito: Khamenei.IR/HO/AFP)

Os Estados Unidos e Israel realizaram, neste sábado (28/2), ataques coordenados contra o Irã que deixaram 201 mortos no país do Oriente Médio. Entre os alvos atingidos estava a residência do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, destruída na capital, Teerã. Apesar da ofensiva, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, declarou à ABC News que Khamenei está “são e salvo.”

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo Baghaei, o sistema governamental no Irã permanece em funcionamento. Embora a declaração do país alegue a sobrevivência do líder, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que "há muitos sinais" de que o líder supremo do Irã "não está mais entre nós".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular