Netanyahu: "Destruímos o complexo de Khamenei"

"Chegou o momento mais do que nunca. Nós destruímos o local de proteção de Ali Khamenei", diz Netanyahu - (crédito: Angela Weiss/AFP)

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou neste sábado (28/2) que a ofensiva contra o Irã, realizada em conjunto com os Estados Unidos, continuará “o tempo que for necessário”. Em coletiva de imprensa, ele declarou que as forças envolvidas teriam atingido um local de proteção ligado ao líder supremo iraniano, Ali Khamenei.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Durante o pronunciamento, Netanyahu se dirigiu diretamente à população israelense e fez referência à guerra em Gaza. “Durante toda a guerra em Gaza, vocês não caíram no desespero e se mantiveram ativos. Cabe a mim agora liderar essa guerra. Nos próximos dias deveremos estar juntos com resiliência e seguindo as instruções do front”, afirmou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ele também mencionou uma data do calendário judaico como símbolo de bravura e comparou o momento atual à imagem de um leão, que, segundo ele, representa a força do povo israelense. “Com a ajuda de Deus, o leão está rugindo e está com todos os nossos cidadãos sendo ouvidos por todo mundo. O mundo todo saberá”, disse.

“Chegou o momento mais do que nunca. Nós destruímos o local de proteção de Ali Khamenei. Há indícios de que ele não está mais aqui”. Até o momento não se sabe sobre o paradeiro do líder iraniano, e alguns veículos de imprensa chegaram a divulgar sua morte. No entanto, ainda não há nenhuma confirmação oficial.