EUA - ISRAEL X IRÃ

Porta-aviões dos EUA foi atingido, diz Guarda Revolucionária do Irã; EUA nega

Ofensiva ocorre neste domingo (1º/3), após morte do líder iraniano Ali Khamenei; Comando Central dos EUA afirma que Lincoln não foi atingido

Porta-aviões americano USS Abraham Lincoln - (crédito: Us Navy)
Porta-aviões americano USS Abraham Lincoln - (crédito: Us Navy)

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou ter atacado, neste domingo (1º/3), o porta-aviões americano USS Abraham Lincoln no Golfo, depois que o líder supremo iraniano, Ali Khamenei, morreu em uma ofensiva militar dos Estados Unidos e de Israel.

"O porta-aviões americano Abraham Lincoln foi atingido por quatro mísseis balísticos", afirmou a Guarda Revolucionária em um comunicado divulgado pela imprensa local, e alertou que "a terra e o mar se tornarão cada vez mais o cemitério dos agressores terroristas".

No entanto, o Comando Central dos EUA negou a informação em uma publicação no X. "O Lincoln não foi atingido. Os mísseis lançados sequer chegaram perto. O Lincoln continua lançando aeronaves em apoio à campanha implacável do CENTCOM para defender o povo americano", escreveu. 

 

Por Giovanna Sfalsin
postado em 01/03/2026 11:58 / atualizado em 01/03/2026 12:26
