Míssil iraniano atinge prédio e deixa mortos no centro de Israel

Edifício desabou após impacto direto em Beit Shemesh; ao menos 28 pessoas ficaram feridas, segundo serviços de emergência

Agentes do serviço de emergência israelense inspecionam os destroços no local de um ataque com mísseis perto de Bet Shemesh, a cerca de 30 quilômetros a oeste de Jerusalém - (crédito: AFP)
Ao menos nove pessoas morreram neste domingo (1º/3) após um míssil iraniano atingir diretamente um prédio residencial, que funcionava como abrigo público, na cidade de Beit Shemesh, no centro de Israel, perto de Jerusalém. De acordo com os serviços de emergência do país, o edifício desabou com o impacto, deixando ainda dezenas de feridos. 

A organização Magen David Adom (MDA), serviço de emergência médica de Israel, confirmou as mortes e informou que 28 pessoas foram socorridas. Entre os feridos, dois estão em estado grave, três em condição moderada e os demais sofreram ferimentos leves. Todos foram encaminhados a hospitais da região.

Em um primeiro balanço divulgado, as autoridades haviam confirmado seis vítimas. No entanto, o número foi atualizado. 

Segundo comunicado das forças de segurança, o míssil provocou "danos significativos" na área atingida. Desde o início dos confrontos, Israel já registra 10 mortos.   

 

Por Giovanna Sfalsin
postado em 01/03/2026 11:32 / atualizado em 01/03/2026 11:53
