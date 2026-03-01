Irã nomeia Alireza Arafi líder supremo interino após morte de Khamenei

O aiatolá Alizera Arafi foi eleito neste domingo (1º/3) líder supremo interino do Irã, um dia após a morte do aiatolá Ali Khamenei em um ataque coordenado entre Estados Unidos e Israel. A informação foi divulgada por agências estatais iranianas.

No X, o porta-voz do Conselho de Discernimento do Interesse do Estado, Mohsen Dehnavi, afirmou que Arafi foi escolhido como membro do conselho interino de liderança, órgão responsável por conduzir o país até a definição de um novo líder permanente.

O conselho provisório será formado por três autoridades de alto escalão: o presidente Masoud Pezeshkian, o chefe do Judiciário, Gholamhossein Mohseni-Ejei, e um jurista do Conselho dos Guardiões. O grupo terá a missão de administrar o país e organizar o processo para que a Assembleia dos Peritos eleja, “o mais rápido possível”, o novo líder supremo.

A escolha de Arafi ocorreu horas depois de o Irã confirmar a morte de Khamenei, que, segundo autoridades iranianas, foi atingido durante um bombardeio ao complexo presidencial na madrugada de sábado (28/2), no horário de Brasília. A confirmação oficial foi feita apenas no fim da noite.

Sistema político iraniano

Desde a Revolução islâmica de 1979, que derrubou o xá Reza Pahlavi, o Irã adotou um regime teocrático, no qual o poder está diretamente ligado à liderança religiosa. O cargo mais alto do país é o de líder supremo, que concentra autoridade política e religiosa.

Apenas dois aiatolás ocuparam a função desde então. Ruhollah Khomeini, até 1989, e, posteriormente, Ali Khamenei, que permaneceu no posto por mais de três décadas.

Cabe ao líder supremo definir as diretrizes da política externa, supervisionar o Parlamento, nomear o comandante da Guarda Revolucionária e indicar os principais cargos do Judiciário. Embora o país tenha um presidente eleito por voto direto, suas atribuições se concentram principalmente nas políticas econômicas e na administração interna.

Além disso, os candidatos à Presidência precisam ser previamente aprovados pelo próprio líder supremo.