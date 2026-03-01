InícioMundo
EUA - ISRAEL X IRÃ

Três militares americanos morrem em operação no Irã, confirma EUA

Informação foi confirmada neste domingo (1º/3) pelo Comando Central dos EUA através de publicação no X

Imagens dos ataques no Irã neste sábado (28/2) - (crédito: AFP)
Três militares americanos morreram e cinco ficaram gravemente feridos durante operações dos Estados Unidos no Irã, neste domingo (1º/3), segundo confirmou o Comando Central dos EUA por meio de publicação no X. 

Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 01/03/2026 12:27
