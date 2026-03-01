Três militares americanos morrem em operação no Irã, confirma EUA

Imagens dos ataques no Irã neste sábado (28/2) - (crédito: AFP)

Três militares americanos morreram e cinco ficaram gravemente feridos durante operações dos Estados Unidos no Irã, neste domingo (1º/3), segundo confirmou o Comando Central dos EUA por meio de publicação no X.

CENTCOM Update



TAMPA, Fla. – As of 9:30 am ET, March 1, three U.S. service members have been killed in action and five are seriously wounded as part of Operation Epic Fury.



Several others sustained minor shrapnel injuries and concussions — and are in the process of being… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

Aguarde atualizações.