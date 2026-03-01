InícioMundo
EUA - ISRAEL X IRÃ

EUA afirma ter afundado navio de guerra iraniano no golfo de Omã

"Uma corveta iraniana da classe Jamaran foi atingida pelas forças americanas no início da operação Fúria Épica", declarou o Centcom no X

Corveta iraniana da classe Jamaran foi atingida por forças americanas - (crédito: Reprodução/X (@Cetcom))
Corveta iraniana da classe Jamaran foi atingida por forças americanas - (crédito: Reprodução/X (@Cetcom))

Os Estados Unidos afundaram uma embarcação da frota iraniana no golfo do Omã no início da ofensiva contra a república islâmica no sábado, anunciou neste domingo (1°) o comando militar americano para o Oriente Médio (Centcom).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

"Uma corveta iraniana da classe Jamaran foi atingida pelas forças americanas no início da operação Fúria Épica", declarou o Centcom em um comunicado no X, utilizando o nome oficial da campanha dos Estados Unidos contra o Irã.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"O navio está atualmente afundando no golfo de Omã, ao lado de um cais em Chabahar", cidade portuária no extremo sudeste do Irã, detalhou.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
Por AFP
postado em 01/03/2026 13:27
SIGA
x