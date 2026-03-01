EUA afirma ter afundado navio de guerra iraniano no golfo de Omã

Os Estados Unidos afundaram uma embarcação da frota iraniana no golfo do Omã no início da ofensiva contra a república islâmica no sábado, anunciou neste domingo (1°) o comando militar americano para o Oriente Médio (Centcom).
"Uma corveta iraniana da classe Jamaran foi atingida pelas forças americanas no início da operação Fúria Épica", declarou o Centcom em um comunicado no X, utilizando o nome oficial da campanha dos Estados Unidos contra o Irã.
An Iranian Jamaran-class corvette was struck by U.S. forces during the start of Operation Epic Fury. The ship is currently sinking to the bottom of the Gulf of Oman at a Chah Bahar pier. As the President said, members of Iran’s armed forces, IRGC and police “must lay down your… pic.twitter.com/NzsR3dI2Hs— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026
"O navio está atualmente afundando no golfo de Omã, ao lado de um cais em Chabahar", cidade portuária no extremo sudeste do Irã, detalhou.