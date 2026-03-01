Atirador mata duas pessoas no Texas; organização aponta ligação com Irã

Na madrugada deste domingo (1°/3), um homem matou duas pessoas e feriu outras 14 durante um ataque na cidade de Austin, capital do Texas, nos Estados Unidos. Ele foi morto pela polícia durante o ataque.

Poucas horas depois, o grupo SITE Intelligence Group — organização, que monitora grupos jihadistas no mundo — apontou que o atirador, identificado como Ndiaga Diagne, tinha expressado "sentimentos a favor do regime iraniano e ódio às lideranças israelense e americana" no Facebook desde 2017, e que tinha publicado uma foto segurando o que parece ser um rifle de assalto.

O agente especial do FBI Alex Doran disse mais cedo a jornalistas que havia "indícios relacionados ao indivíduo e em seu veículo que apontam para um possível vínculo com o terrorismo".

O ataque a tiros aconteceu em meio ao aumento das medidas de segurança em muitas cidades americanas após o início da ofensiva de Estados Unidos e Israel contra o Irã, na qual morreu o líder supremo da república islâmica, Ali Khamenei, junto com outros altos funcionários.

*Com informações da Agência France-Press