Atirador mata duas pessoas no Texas; organização aponta ligação com Irã

Na madrugada deste domingo (1°/3), um homem matou duas pessoas e feriu outras 14 durante um ataque na cidade de Austin, capital do Texas, nos Estados Unidos. Ele foi morto pela polícia durante o ataque.
Poucas horas depois, o grupo SITE Intelligence Group — organização, que monitora grupos jihadistas no mundo — apontou que o atirador, identificado como Ndiaga Diagne, tinha expressado "sentimentos a favor do regime iraniano e ódio às lideranças israelense e americana" no Facebook desde 2017, e que tinha publicado uma foto segurando o que parece ser um rifle de assalto.
O agente especial do FBI Alex Doran disse mais cedo a jornalistas que havia "indícios relacionados ao indivíduo e em seu veículo que apontam para um possível vínculo com o terrorismo".
O ataque a tiros aconteceu em meio ao aumento das medidas de segurança em muitas cidades americanas após o início da ofensiva de Estados Unidos e Israel contra o Irã, na qual morreu o líder supremo da república islâmica, Ali Khamenei, junto com outros altos funcionários.
*Com informações da Agência France-Press
