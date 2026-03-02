Embaixador do Irã agradece ao Brasil e afirma: "Ficaremos de pé"

O embaixador da República Islâmica do Irã no Brasil, Abdollah Nekounam, enalteceu a posição do governo de Luiz Inácio Lula da Silva em relação à ofensiva militar iniciada pelos Estados Unidos e por Israel contra o país persa, no sábado (28/2). "Agradecemos a condenação do ato de agressão dos EUA e do regime sionista pelo governo brasileiro. Vemos essa ação, da parte do governo brasileiro, como algo valoroso, algo que dá valor ao ser humano, soberania, integridade territorial e independência dos governos", afirmou o diplomata, nesta segunda-feira, ao receber a imprensa na Embaixada do Irã. Ele avisou: "Nós entramos nessa guerra para ficarmos de pé; fomos atacados e estamos nos defendendo com direito legítimo".
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
De acordo com Nekouman, os Estados Unidos não buscam um acordo nuclear no Irã, mas uma mudança de governo. "Estamos no meio de uma guerra. Os EUA e o regime sionista começaram com as agressões e os ataques utilizando as negociações sobre o programa nuclear. Essa ação resultou no assassinato do líder supremo do Irã. Nós vamos definir as consequências no campo da batalha", declarou. O representante de Teerã no Brasil fez questão de ressaltar que "a gestão de administração do país segue em vigor e de forma plena".
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O embaixador do Irã também destacou que o controle e as questões de energia nuclear e atômica pertencem unicamente à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). "No segundo e no terceiro encontros (entre representantes do Irã e dos EUA), tivemos a presença do chefe da AIEA. Teerã esclareceu todos os pontos necessários na presença do chefe da agência. O acordo nuclear era para acertar as ambiguidades sobre as questões nucleares e a retirada das sanções sobre o Irã", disse Nekounam.
Saiba Mais
- Mundo Análise: Irã já se preparava há tempos para possível ataque, mas rumo da guerra é perigoso e imprevisível
- Mundo Defesas antiaéreas do Kuwait derrubaram por engano três aviões americanos
- Mundo Irã diz que atacou gabinete do primeiro-ministro de Israel, Netanyahu
- Mundo A campanha do brasileiro Adolpho Veloso pelo Oscar: 'A única coisa que não faço e político faz é comer pastel e abraçar criança'
- Mundo Guerra no Oriente Médio se intensifica com ataque de Israel ao Líbano
- Mundo EUA vive clima de tensão a três meses da Copa do Mundo