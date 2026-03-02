Embaixador do Irã agradece ao Brasil e afirma: "Ficaremos de pé"

"Agradecemos a condenação do ato de agressão dos EUA e do regime sionista pelo governo brasileiro", diz Abdollah Nekounam - (crédito: Reprodução/Embaixada do Irã)

O embaixador da República Islâmica do Irã no Brasil, Abdollah Nekounam, enalteceu a posição do governo de Luiz Inácio Lula da Silva em relação à ofensiva militar iniciada pelos Estados Unidos e por Israel contra o país persa, no sábado (28/2). "Agradecemos a condenação do ato de agressão dos EUA e do regime sionista pelo governo brasileiro. Vemos essa ação, da parte do governo brasileiro, como algo valoroso, algo que dá valor ao ser humano, soberania, integridade territorial e independência dos governos", afirmou o diplomata, nesta segunda-feira, ao receber a imprensa na Embaixada do Irã. Ele avisou: "Nós entramos nessa guerra para ficarmos de pé; fomos atacados e estamos nos defendendo com direito legítimo".

De acordo com Nekouman, os Estados Unidos não buscam um acordo nuclear no Irã, mas uma mudança de governo. "Estamos no meio de uma guerra. Os EUA e o regime sionista começaram com as agressões e os ataques utilizando as negociações sobre o programa nuclear. Essa ação resultou no assassinato do líder supremo do Irã. Nós vamos definir as consequências no campo da batalha", declarou. O representante de Teerã no Brasil fez questão de ressaltar que "a gestão de administração do país segue em vigor e de forma plena".

O embaixador do Irã também destacou que o controle e as questões de energia nuclear e atômica pertencem unicamente à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). "No segundo e no terceiro encontros (entre representantes do Irã e dos EUA), tivemos a presença do chefe da AIEA. Teerã esclareceu todos os pontos necessários na presença do chefe da agência. O acordo nuclear era para acertar as ambiguidades sobre as questões nucleares e a retirada das sanções sobre o Irã", disse Nekounam.