Botox mal aplicado deixa mulher com "cara de máscara de pânico"

Um erro na aplicação do botox fez com que a aparência da norte-americana Ashley Warwick, de 37 anos, lembrasse um palhaço triste ou até a máscara do filme “Pânico”. Ela fazia aplicações de toxina botulínica há mais de uma década, sempre com resultados satisfatórios. Mas uma pausa de dois anos foi suficiente para transformar o que seria uma sessão de rotina em um episódio digno de filme de terror.

@disashleygirl Guys why do I look like the scream mask?! #botox #fyp #funny #scary

Animada para retomar o procedimento, Ashley investiu cerca de 395 euros (aproximadamente R$ 2.700) em uma aplicação padrão. O susto veio pouco depois, quando conversava com o noivo, Tyler Norman, e fez uma expressão de preocupação. Parte do rosto reagiu, mas a outra ficou praticamente imóvel.

“Assustei o meu noivo e corri para o banheiro para conferir no espelho”, contou ela ao site What’s The Jam.

O resultado era uma expressão assimétrica: um lado “congelado”, enquanto o outro mantinha movimentos naturais. A comparação nas redes sociais foi imediata: muitos disseram que Ashley lembrava a máscara do assassino da franquia Pânico. O sobrinho de 8 anos dela disse que ela lembrava uma “abóbora de Halloween”. Ela mesma entrou na brincadeira, afirmando que estava com cara de “palhaço triste”.

Ao que tudo indica, a profissional responsável pelo procedimento deixou de aplicar a toxina em uma área específica da testa ou ao redor dos olhos. Na prática, alguns músculos ficaram relaxados, como previsto, enquanto outros continuaram se movimentando normalmente, criando um desequilíbrio visível.

Para corrigir o problema, Ashley precisou desembolsar mais 260 euros (cerca de R$ 1.800) em outra clínica. “Já faz dois dias e eu sigo conseguindo fazer a cara de palhaça triste”, disse, acrescentando que percebia uma leve melhora na simetria.

A toxina botulínica é considerada segura quando aplicada por profissionais habilitados e com conhecimento profundo da anatomia facial. O procedimento funciona bloqueando temporariamente a contração muscular, suavizando rugas e linhas de expressão.

O problema é que pequenos erros de cálculo, dose ou ponto de aplicação podem gerar grandes diferenças no resultado. Entre as possíveis complicações estão assimetria facial, sobrancelhas desalinhadas, pálpebra caída e expressões artificiais ou excessivamente “congeladas”.

Na maioria dos casos, os efeitos são temporários, já que o botox perde eficácia ao longo de alguns meses. Ainda assim, o impacto emocional pode ser significativo — especialmente quando o objetivo do procedimento é elevar a autoestima.