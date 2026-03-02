Lula cumpre agenda com foco em indústria, trabalho e políticas para mulheres

Os compromissos previstos incluem agendas em São Paulo e Brasília amanhã (3/3) e quarta-feira (4), respectivamente - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre, nos próximos dias, uma agenda com foco em indústria, relações de trabalho e políticas públicas voltadas às mulheres. Os compromissos previstos incluem agendas em São Paulo e Brasília amanhã (3/3) e quarta-feira (4), respectivamente.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O petista visita nesta terça-feira as instalações expandidas da Bionovis, em Valinhos (SP). A empresa atua na produção de medicamentos biotecnológicos, área estratégica para o Complexo Econômico-Industrial da Saúde.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Lula promete novas casas a desabrigados pelas chuvas em MG

A ampliação da planta industrial ocorre em um contexto de estímulo à produção nacional de insumos e medicamentos de alta complexidade, com vistas à redução da dependência externa e ao fortalecimento da capacidade tecnológica brasileira. A agenda também dialoga com a política de reindustrialização defendida pelo governo federal.

Também amanhã, na capital paulista, o presidente vai participar da abertura da II Conferência Nacional do Trabalho. O encontro reúne representantes do governo, centrais sindicais, empregadores e especialistas para discutir temas como modernização das relações trabalhistas, valorização do emprego formal e proteção social.

A conferência integra o esforço do Executivo de ampliar o diálogo tripartite e revisar políticas públicas ligadas ao mercado de trabalho, em um cenário de transformações tecnológicas e novas formas de contratação.

Mês da Mulher

Na quarta-feira, em Brasília, Lula vai participar do seminário “Brasil pela Vida das Meninas e Mulheres”. O evento deve reunir autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil para debater ações de enfrentamento à violência de gênero, promoção da autonomia econômica e ampliação de direitos.

A agenda ocorre às vésperas do Dia Internacional da Mulher e reforça a prioridade dada pelo governo à formulação de políticas integradas voltadas à proteção e à garantia de direitos de meninas e mulheres.