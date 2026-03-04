Apple lança MacBook Neo, notebook "mais barato" da marca; veja detalhes

O MacBook Neo é o primeiro portátil da fabricante a usar um chip da linha iPhone - (crédito: Divulgação/Apple)

A Apple anunciou nesta quarta-feira (4/3) o lançamento do MacBook Neo, novo notebook de 13 polegadas que passa a ser o modelo mais acessível da marca. No Brasil, o preço começa em R$ 7.299 na versão com 256 GB de armazenamento e chega a R$ 8.499 na opção com 512 GB e teclado com Touch ID.

O MacBook Neo é o primeiro portátil da fabricante a usar um chip da linha iPhone. O modelo vem equipado com o processador A18 Pro, o mesmo presente no iPhone 16 Pro. Segundo a Apple, o desempenho em tarefas do dia a dia pode ser até 50% superior ao de notebooks com o processador Intel Core Ultra 5 mais recente. Em atividades com inteligência artificial executadas no próprio aparelho, o ganho pode chegar a três vezes, de acordo com testes da companhia.

O novo notebook tem tela Liquid Retina de 13 polegadas, com resolução de 2408 x 1506 pixels, brilho de até 500 nits e suporte a um bilhão de cores. A empresa afirma que o painel oferece mais brilho e definição do que a maioria dos PCs na mesma faixa de preço.

O MacBook Neo pesa 1,2 kg, tem estrutura de alumínio e não possui ventoinha, o que garante funcionamento silencioso. A bateria promete duração de até 16 horas com uma única carga.

Entre as conexões, o modelo traz duas portas USB-C (uma USB 3 e outra USB 2), entrada para fones de ouvido de 3,5 mm, Wi-Fi 6E e Bluetooth 6. Também é possível conectar um monitor externo pela porta USB 3.

O notebook conta ainda com câmera FaceTime HD de 1080p, dois microfones com filtragem direcional e dois alto-falantes compatíveis com Áudio Espacial e Dolby Atmos. O teclado é o Magic Keyboard, com opção de Touch ID para desbloqueio e compras com Apple Pay.

O sistema operacional é o macOS Tahoe, que já inclui recursos da Apple Intelligence, ferramenta de inteligência artificial da marca, atualmente em versão beta em português. Usuários de iPhone podem usar funções de integração entre os aparelhos, como Handoff e Espelhamento do iPhone.

O MacBook Neo está disponível nas cores prateado, blush (rosa), amarelo-cítrico e índigo (azul). Nos Estados Unidos, o preço inicial é de US$ 599. A pré-venda começou nesta quarta-feira em 30 países, com entregas previstas para 11 de março. No Brasil, o site da empresa informa apenas que a disponibilidade será anunciada em breve.