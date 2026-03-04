Mãe morre ao salvar filho de ataque brutal de cães na Califórnia

Emily Ann Panuco, uma norte-americana de 26 anos, foi atacada e morta por três cães enquanto protegia o filho, de apenas cinco anos, da fúria dos animais. O caso aconteceu em Big River, na Califórnia, Estados Unidos, cidade onde a mãe da vítima morava.
Moradora do Arizona, Emily tinha ido visitar a mãe na Califórnia para ver uma ninhada de filhotes que foi abandonada. Os pequenos animais estavam em uma caixa de papelão em frente a casa no momento do ataque.
Outros três cães adultos, incluindo a mãe dos filhotes, estavam no terreno, e atacaram o filho de Emily no momento que ele foi acariciar os cãezinhos. Ao tentar proteger o filho, os cães deram morditas em diversas partes do corpo de Emily, fazendo com que ela viesse a morrer ainda no local.
Já os cães, que não tiveram as raças divulgadas pelo Departamento do Xerife de Rio Colorado, foram capturados e submetidos a eutanásia. Para ajudar o pequeno órfão, uma vaquinha foi aberta para ajudar o garoto, onde já foram arrecadados U$S 23 mil.
