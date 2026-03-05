Viagem à vista? Saiba como contar de 1 a 10 nas principais línguas

Planejando uma viagem internacional? Saber o básico do idioma local pode transformar sua experiência, e começar pelos números é uma ótima estratégia. Desde pedir um café até comprar um ingresso ou entender um endereço, contar de 1 a 10 é uma habilidade surpreendentemente útil. Isso não apenas facilita a comunicação, mas também demonstra respeito e interesse pela cultura local.
Para te ajudar na sua próxima aventura, preparamos uma lista com os números de 1 a 10 nos principais idiomas que você pode encontrar pelo mundo. Memorize-os e sinta-se mais confiante para interagir! O aprender outro idioma traz inúmeros benefícios.
Inglês
O idioma universal dos viajantes. Falar inglês abre portas em quase todos os cantos do planeta, sendo a língua oficial ou segunda língua em dezenas de países.
1: One
2: Two
3: Three
4: Four
5: Five
6: Six
7: Seven
8: Eight
9: Nine
10: Ten
Espanhol
Falado em grande parte da América Latina e na Espanha, o espanhol tem muitas semelhanças com o português, o que facilita o aprendizado. Uma dica importante: o número "um" pode variar. Usa-se "un" para substantivos masculinos (un café) e "una" para femininos (una mesa).
1: Uno (un/una)
2: Dos
3: Tres
4: Cuatro
5: Cinco
6: Seis
7: Siete
8: Ocho
9: Nueve
10: Diez
Francês
A língua do romance, da arte e da diplomacia, falada na França, Canadá, Suíça e em várias partes da África. A pronúncia pode ser desafiadora, mas os números básicos são um excelente ponto de partida.
1: Un
2: Deux
3: Trois
4: Quatre
5: Cinq
6: Six
7: Sept
8: Huit
9: Neuf
10: Dix
Italiano
Com sua sonoridade melódica, o italiano é o idioma da Itália e tem raízes latinas, assim como o português. Assim como no espanhol, o número "um" (uno) pode variar dependendo do gênero do substantivo que o acompanha.
1: Uno
2: Due
3: Tre
4: Quattro
5: Cinque
6: Sei
7: Sette
8: Otto
9: Nove
10: Dieci
Alemão
Falado na Alemanha, Áustria, Suíça e outros países da Europa Central, o alemão é conhecido por sua estrutura lógica. Aprender os números pode ser o primeiro passo para desvendar este idioma fascinante.
1: Eins
2: Zwei
3: Drei
4: Vier
5: Fünf
6: Sechs
7: Sieben
8: Acht
9: Neun
10: Zehn
