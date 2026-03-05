InícioMundo
Viagem à vista? Saiba como contar de 1 a 10 nas principais línguas

De 'uno' a 'dix', explore os números em espanhol, francês, inglês e mais; uma habilidade essencial para qualquer viajante que queira se conectar

Para te ajudar na sua próxima aventura, preparamos uma lista com os números de 1 a 10 nos principais idiomas que você pode encontrar pelo mundo - (crédito: Whisk/Google IA)
Planejando uma viagem internacional? Saber o básico do idioma local pode transformar sua experiência, e começar pelos números é uma ótima estratégia. Desde pedir um café até comprar um ingresso ou entender um endereço, contar de 1 a 10 é uma habilidade surpreendentemente útil. Isso não apenas facilita a comunicação, mas também demonstra respeito e interesse pela cultura local.

Para te ajudar na sua próxima aventura, preparamos uma lista com os números de 1 a 10 nos principais idiomas que você pode encontrar pelo mundo. Memorize-os e sinta-se mais confiante para interagir! O aprender outro idioma traz inúmeros benefícios.

Inglês

O idioma universal dos viajantes. Falar inglês abre portas em quase todos os cantos do planeta, sendo a língua oficial ou segunda língua em dezenas de países.

  • 1: One

  • 2: Two

  • 3: Three

  • 4: Four

  • 5: Five

  • 6: Six

  • 7: Seven

  • 8: Eight

  • 9: Nine

  • 10: Ten

Espanhol

Falado em grande parte da América Latina e na Espanha, o espanhol tem muitas semelhanças com o português, o que facilita o aprendizado. Uma dica importante: o número "um" pode variar. Usa-se "un" para substantivos masculinos (un café) e "una" para femininos (una mesa).

  • 1: Uno (un/una)

  • 2: Dos

  • 3: Tres

  • 4: Cuatro

  • 5: Cinco

  • 6: Seis

  • 7: Siete

  • 8: Ocho

  • 9: Nueve

  • 10: Diez

Francês

A língua do romance, da arte e da diplomacia, falada na França, Canadá, Suíça e em várias partes da África. A pronúncia pode ser desafiadora, mas os números básicos são um excelente ponto de partida.

  • 1: Un

  • 2: Deux

  • 3: Trois

  • 4: Quatre

  • 5: Cinq

  • 6: Six

  • 7: Sept

  • 8: Huit

  • 9: Neuf

  • 10: Dix

Italiano

Com sua sonoridade melódica, o italiano é o idioma da Itália e tem raízes latinas, assim como o português. Assim como no espanhol, o número "um" (uno) pode variar dependendo do gênero do substantivo que o acompanha.

  • 1: Uno

  • 2: Due

  • 3: Tre

  • 4: Quattro

  • 5: Cinque

  • 6: Sei

  • 7: Sette

  • 8: Otto

  • 9: Nove

  • 10: Dieci

Alemão

Falado na Alemanha, Áustria, Suíça e outros países da Europa Central, o alemão é conhecido por sua estrutura lógica. Aprender os números pode ser o primeiro passo para desvendar este idioma fascinante.

  • 1: Eins

  • 2: Zwei

  • 3: Drei

  • 4: Vier

  • 5: Fünf

  • 6: Sechs

  • 7: Sieben

  • 8: Acht

  • 9: Neun

  • 10: Zehn

 

