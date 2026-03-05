Viagem à vista? Saiba como contar de 1 a 10 nas principais línguas

Para te ajudar na sua próxima aventura, preparamos uma lista com os números de 1 a 10 nos principais idiomas que você pode encontrar pelo mundo - (crédito: Whisk/Google IA)

Planejando uma viagem internacional? Saber o básico do idioma local pode transformar sua experiência, e começar pelos números é uma ótima estratégia. Desde pedir um café até comprar um ingresso ou entender um endereço, contar de 1 a 10 é uma habilidade surpreendentemente útil. Isso não apenas facilita a comunicação, mas também demonstra respeito e interesse pela cultura local.

Para te ajudar na sua próxima aventura, preparamos uma lista com os números de 1 a 10 nos principais idiomas que você pode encontrar pelo mundo. Memorize-os e sinta-se mais confiante para interagir! O aprender outro idioma traz inúmeros benefícios.

Inglês

O idioma universal dos viajantes. Falar inglês abre portas em quase todos os cantos do planeta, sendo a língua oficial ou segunda língua em dezenas de países.

1: One

2: Two

3: Three

4: Four

5: Five

6: Six

7: Seven

8: Eight

9: Nine

10: Ten

Espanhol

Falado em grande parte da América Latina e na Espanha, o espanhol tem muitas semelhanças com o português, o que facilita o aprendizado. Uma dica importante: o número "um" pode variar. Usa-se "un" para substantivos masculinos (un café) e "una" para femininos (una mesa).

1: Uno (un/una)

2: Dos

3: Tres

4: Cuatro

5: Cinco

6: Seis

7: Siete

8: Ocho

9: Nueve

10: Diez

Francês

A língua do romance, da arte e da diplomacia, falada na França, Canadá, Suíça e em várias partes da África. A pronúncia pode ser desafiadora, mas os números básicos são um excelente ponto de partida.

1: Un

2: Deux

3: Trois

4: Quatre

5: Cinq

6: Six

7: Sept

8: Huit

9: Neuf

10: Dix

Italiano

Com sua sonoridade melódica, o italiano é o idioma da Itália e tem raízes latinas, assim como o português. Assim como no espanhol, o número "um" (uno) pode variar dependendo do gênero do substantivo que o acompanha.

1: Uno

2: Due

3: Tre

4: Quattro

5: Cinque

6: Sei

7: Sette

8: Otto

9: Nove

10: Dieci

Alemão

Falado na Alemanha, Áustria, Suíça e outros países da Europa Central, o alemão é conhecido por sua estrutura lógica. Aprender os números pode ser o primeiro passo para desvendar este idioma fascinante.