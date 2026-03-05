Pentacapeã do surfe canino, Sugar enfrenta câncer e mobiliza apoio de fãs

A cadela surfista Sugar, que se tornou símbolo do surfe canino e conquistou fãs em todo o mundo, enfrenta agora aos 16 anos um câncer. Conhecida por sua habilidade em se equilibrar na prancha e por acumular títulos em competições, ela foi a primeira e única animal a entrar para o Surfers Hall of Fame. Sua trajetória nas ondas e a relação com o tutor, Ryan Rustan, a transformara em um fenômeno nas redes sociais, onde vídeos e fotos de suas sessões de surfe atraíram milhares de seguidores.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Adotada em Huntington Beach, na Califórnia, Sugar rapidamente mostrou talento para o surfe. Com o tempo, passou a disputar campeonatos voltados para cães surfistas, tornando-se pentacampeã mundial de surfe canino e conquistando 19 títulos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Sugar levou alegria a diferentes públicos e se tornou ícone cultural do esporte”, destacam os fãs nas redes sociais da cadela e de seu tutor.

Agora, a surfista enfrenta uma batalha delicada. Diagnosticada com câncer, passou recentemente por cirurgia para retirada de um tumor. Segundo Rustan, o tratamento exige paciência, acompanhamento veterinário, alimentação especial e medicamentos para garantir conforto e qualidade de vida ao animal. Em publicação nas redes sociais, ele destacou que cada gesto de apoio faz diferença e lançou uma campanha de arrecadação on-line para ajudar a custear as despesas médicas. “Não estou preparado para deixá-la partir”, afirmou. “Sugar me mostrou que a vida pode ser feliz, e por isso sou imensamente grato.”

Além da campanha, o tutor planeja organizar um encontro na praia de Huntington Beach, onde Sugar ficou conhecida por surfar. A ideia é reunir amigos, moradores e admiradores para celebrar sua trajetória e possivelmente, acompanhar sua última onda. Em nota a imprensa local, Ryan comentou com tristeza: "Ela tem apenas um tempo muito curto."

“Esta campanha é dedicada à doce garota Sugar, a cadela surfista”, escreveu Rustan, ressaltando a importância que ela teve na vida de tantas pessoas e relembra que sua companheira de 4 patas também atua como cão de terapia no Hospital de Veteranos de Long Beach, na Califórnia.

Aos 16 anos, o animal segue recebendo carinho e apoio de fãs que torcem para que continue aproveitando o mar ao lado de seu tutor.



*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite