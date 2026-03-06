InícioMundo
Ucrânia e Rússia trocam 300 prisioneiros de guerra

Acordo mediado por Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos amplia número de militares repatriados e soma 500 trocas para cada lado desde quinta-feira

Material divulgado pelo Ministério da Defesa russo em 6 de março de 2026, mostra prisioneiros de guerra russos reagindo dentro de um ônibus após uma troca de prisioneiros em um local não divulgado na Bielorrússia. - (crédito: FOTO AFP / MINISTÉRIO DA DEFESA DA RÚSSIA)
Material divulgado pelo Ministério da Defesa russo em 6 de março de 2026, mostra prisioneiros de guerra russos reagindo dentro de um ônibus após uma troca de prisioneiros em um local não divulgado na Bielorrússia. - (crédito: FOTO AFP / MINISTÉRIO DA DEFESA DA RÚSSIA)

Ucrânia e Rússia trocaram 300 prisioneiros de guerra de cada lado nesta sexta-feira (6/2), o que eleva a 500 o número de pessoas trocadas por cada parte desde quinta-feira, no âmbito de um acordo alcançado durante negociações recentes em Genebra, anunciou o Exército russo. 

"A partir do território controlado pelo regime de Kiev, 300 militares russos foram repatriados. Em troca, 300 prisioneiros de guerra das Forças Armadas ucranianas foram entregues", afirma um comunicado.

Na quinta-feira, 200 prisioneiros de cada lado haviam sido trocados.

Segundo Moscou, Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos atuaram como mediadores para a troca. 

As trocas de prisioneiros e de corpos são o único resultado concreto de vários ciclos de negociações diretas entre Kiev e Moscou, organizadas desde 2025 sob pressão de Washington.

Uma nova reunião tripartite era aguardada para esta semana, mas o encontro foi adiado por tempo indeterminado devido à guerra no Oriente Médio.

Em fevereiro, Kiev e Moscou trocaram 157 prisioneiros de guerra de cada lado, a primeira operação do tipo desde outubro de 2025.

