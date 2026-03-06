Israel anuncia lançamento de ataques "em grande escala" contra Teerã

Uma série de explosões foi ouvida em Tel Aviv, aparentemente provenientes da interceptação dos mísseis - (crédito: Atta Kenare/AFP)

Israel anunciou nesta sexta-feira (6/3) o lançamento de ataques "em grande escala" contra alvos em Teerã, enquanto a radiotelevisão estatal iraniana informou sobre uma explosão na zona oeste da cidade.

"As forças israelenses iniciaram uma onda de ataques em grande escala" contra alvos governamentais na capital iraniana, afirmou um comunicado militar israelense.

O anúncio da nova ofensiva ocorreu logo depois de o Exército dizer que havia detectado outra salva de mísseis iranianos dirigida contra Israel.

Uma série de explosões foi ouvida em Tel Aviv após esses disparos iranianos, aparentemente provenientes da interceptação dos mísseis pelas defesas israelenses.

O serviço de emergência israelense, o Magen David Adom, declarou não ter informações sobre vítimas.

O Exército publicou depois um comunicado no qual afirmava que os habitantes podiam deixar seus abrigos "em todas as regiões do país".

