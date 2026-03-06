Dingos provocaram a morte de turista em praia na Austrália

A jovem canadense Piper James, de 19 anos, foi encontrada morta em uma praia da ilha de K’gari, costa leste da Austrália, cercada de dingos (canídeos selvagens e maiores predadores do país oceânico). De acordo com o relatório final da legista, Piper morreu afogada depois de ser atacada pelos dingos, provavelmente tentando escapar da fúria dos animais.

Segundo amigos da jovem, que trabalhava em um hostel na ilha, Piper foi nadar no mar ao amanhecer de 19 de janeiro. Pouco tempo depois, foi encontrada morta na areia cercada por cerca de 10 dingos. Os animais envolvidos no ataque foram abatidos, o que acabou gerando protestos de grupos ambientalistas da região.

As investigações do caso ainda estão em andamento, mas mesmo assim, o Tribunal de Justiça de Queensland divulgou uma nota sobre a causa da morte nesta sexta-feira (6/3), sem muitas informações. "Piper morreu em decorrência de múltiplos ferimentos, causados por, ou como consequência de, um ataque de dingos”, informou o tribunal.

Em entrevista ao jornal australiano SBS News, Todd James, pai da jovem, chegou a declarar que Piper subestimou o perigo que os predadores ofereciam, dizendo ainda que ela cometeu um erro ao não levar um “pedaço de pau” para se proteger dos ataques enquanto estava sozinha.

Ataques anteriores

Outros ataques de dingos já aconteceram na ilha de K’gari (foto: Reprodução/ Redes sociais)

K’gari, que é a maior ilha de areia do mundo, tem um antigo histórico de ataques de dingos nas praias. Em 2023, uma criança de 10 anos foi arrastada para água pelos canídeos, que só soltaram o menino após a intervenção corajosa da irmã de 12 anos. Algumas semanas depois do acidente envolvendo as crianças, duas mulheres também foram atacadas no mesmo local em que Piper James morreu.

