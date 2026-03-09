Irã faz promessa de fidelidade em míssil após anúncio de novo líder supremo

Míssil iraniano com as palavras: "À suas ordens, Sayyid Mojtaba", na lateral do projétil - (crédito: Reprodução/ IRIB)

A Guarda Revolucionária do Irã fez um anúncio na TV estatal jurando lealdade ao novo supremo líder do Irã. O comunicado aconteceu no domingo (9/3), algumas horas depois de Mojtaba Khamenei, de 56 anos, ser nomeado para comandar a nação islâmica. A mensagem de fidelidade foi passada com a divulgação de um míssil personalizado com as palavras: “Às suas ordens, Sayyid Mojtaba”, na lateral do projétil.

Mojtaba Khamenei vai suceder o pai, Ali Khamenei, morto em um bombardeio conjunto de Estados Unidos e Israel em 28 de fevereiro. O aiatolá é considerado um clérigo conservador da linha-dura, defendendo o desenvolvimento de armas nucleares e com fortes relações com a Guarda Revolucionária. A nomeação acontece mesmo após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertar que o novo líder do regime “precisa da aprovação dos EUA para sobreviver”.

Além do projétil com as escritas, o Irã anunciou uma série de outros mísseis de combustível líquido e sólido, como o Khorramshahr, o Fattah e o Kheibar, além de inúmeros drones. No momento do anúncio, o país islamico lançou diversos ataques a Israel e bases norte-americanas no Oriente Médio.

A nova operação militar iraniana foi chamada de “Aliyyan waliyy Allah”, fazendo uma referência à crença xiita de que o profeta Maomé tenha nomeado o genro Ali como legítimo sucessor.

*Estagiário sob supervisão de Mariana Niederauer

