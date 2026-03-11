FBI alerta polícia da Califórnia sobre possível ataque iraniano na costa dos EUA

Cargueiro registrado nas Ilhas Marshall teve o casco danificado, mas os tripulantes não tiveram ferimentos - (crédito: Marinha Real Tailandesa/AFP)

O FBI alertou forças policiais da Califórnia sobre a possibilidade de um ataque surpresa com drones pelo Irã contra a costa oeste dos Estados Unidos. A mensagem, divulgada nesta quarta-feira (11/3) pela rede de televisão ABC News, diz que aeronaves não tripuladas poderiam ser lançadas a partir de uma embarcação próxima ao litoral norte-americano.

De acordo com a emissora, o alerta foi enviado pela agência federal de investigação a diferentes corporações policiais do estado após a obtenção de informações de inteligência que sugerem uma possível ação retaliatória iraniana. O documento menciona que o Irã “parece pretender conduzir um ataque surpresa utilizando veículos aéreos não tripulados”, possivelmente contra alvos não especificados na Califórnia.

Segundo o relatório, os drones poderiam ser disparados a partir de um navio ainda não identificado posicionado próximo à costa dos Estados Unidos.

Além da ameaça de drones, autoridades norte-americanas também estariam acompanhando comunicações criptografadas interceptadas por frequências de rádio. De acordo com fontes do governo citadas pela ABC News, essas transmissões podem indicar uma mobilização de agentes secretos ou de chamadas “células adormecidas” ligadas ao Irã em diferentes partes do mundo.

Apesar do alerta, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira que não demonstra preocupação com a possibilidade de ataques iranianos em território norte-americano e disse que as embarcações "deveriam" continuar navegando no estreito.

Ainda nesta quarta-feira, pelo menos três embarcações foram atingidas por projéteis na região do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas marítimas para o transporte de petróleo. O Irã reivindicou ataques contra duas delas, no qual pelo menos três tripulantes estão desaparecidos.

Entre os navios atingidos está um graneleiro com bandeira da Tailândia, cuja tripulação foi parcialmente resgatada. Um porta-contêineres de bandeira japonesa também sofreu danos leves após ser atingido por um projétil a cerca de 46 quilômetros dos Emirados Árabes Unidos. Já outro cargueiro, registrado nas Ilhas Marshall, teve o casco danificado, mas os tripulantes não tiveram ferimentos.