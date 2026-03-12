Novo líder do Irã promete ataques e manter Estreito de Ormuz fechado

Mojtaba Khamenei, novo líder supremo do Irã, faz seu primeiro pronunciamento oficial - (crédito: ROUHOLLAH VAHDATI / ISNA / AFP)

Mojtaba Khamenei, novo líder supremo do Irã, fez seu primeiro pronunciamento oficial nesta quinta-feira (12/03). Filho de Ali Khamenei, Mojtaba afirmou que os ataques a bases americanas devem continuar e o Estreito de Ormuz permanecerá fechado. O líder do Irã avalia o Estreito de Ormuz como um “instrumento de pressão” contra o governo dos Estados Unidos, já que a situação afeta seriamente o mercado global de petróleo.

"Todas as bases americanas da região devem ser fechadas imediatamente. Essas bases serão atacadas. O Irã não se absterá de vingar o sangue de seus mártires", declarou, em comunicado lido ao vivo na televisão estatal.

O aiatolá ainda solicitou que países do Golfo Pérsico fechem as bases militares dos Estados Unidos, em resposta às ações israelenses e norte-americanas: “Recomendo que fechem essas bases o mais rápido possível. Vocês já devem ter percebido que a alegação de que os Estados Unidos garantem segurança e paz não passa de uma mentira", disse.

Em um discurso incisivo, Khamenei jurou vingar a morte do pai e de todos os iranianos mortos após os ataques de Israel e dos Estados Unidos. De acordo com o líder, uma pequena parte da vingança já foi concretizada e completá-la será uma de suas prioridades.

Fontes afirmaram que ele foi ferido durante o bombardeio que matou seu pai, sua mãe e sua esposa. Porém, não existem informações acerca da gravidade de seus ferimentos. “Ouvi dizer que ele sofreu ferimentos nas pernas, na mão e no braço”, afirmou o embaixador iraniano no Chipre, Alireza Salarian, em entrevista ao jornal britânico The Guardian.

