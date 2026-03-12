Irã amplia ataques a infraestrutura de petróleo no Golfo Pérsico

Irã intensificava campanha para interromper os mercados globais de energia em retaliação aos ataques dos EUA e de Israel. - (crédito: UGC / UNKNOWN - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - NO RESALE )

O Irã lançou, nesta quinta-feira (12/3), uma nova onda de ataques contra infraestruturas petrolíferas e energéticas em países do Golfo Pérsico, em meio à guerra que trava com os Estados Unidos e Israel. Desde o início do conflito, em 28 de fevereiro, Teerã tem realizado ações retaliatórias contra países da região que abrigam bases militares norte-americanas. Segundo autoridades locais, os alvos têm sido, principalmente, refinarias e depósitos de combustível.

O Bahrein denunciou um ataque iraniano contra depósitos de combustível e orientou moradores a permanecerem em casa devido à fumaça provocada pelas chamas. O bombardeio provocou um incêndio de grandes proporções, e equipes de bombeiros foram mobilizadas para conter o fogo.

De acordo com o governo do país, a instalação atingida fica na região de Al Muharraq, próxima ao aeroporto internacional de Manama, no nordeste da ilha. Em Omã, depósitos de combustível no porto de Salalah também foram atingidos na quarta-feira (11/3) por um ataque com drones, o que provocou um incêndio, segundo a agência de notícias AFP.

A Arábia Saudita informou ainda que o campo petrolífero de Shaybah, no leste do país, foi alvo de um novo ataque com drones. Também nesta quinta-feira, dois petroleiros foram atingidos próximo à costa do Iraque em um ataque cuja autoria ainda não foi identificada. Segundo a autoridade portuária local, ao menos uma pessoa morreu e equipes de emergência continuam as buscas por desaparecidos.

Nas últimas horas, um porta-contêineres também foi atingido por um “projétil desconhecido” na costa dos Emirados Árabes Unidos, o que provocou um pequeno incêndio a bordo, de acordo com a agência marítima britânica UKMTO. Na quarta-feira (11/3), três navios já haviam sido atacados na região.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que em breve haverá “grande segurança” na região do Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% da produção mundial de petróleo e gás natural liquefeito (GNL).

Trump também declarou que “28 navios instaladores de minas” iranianos foram atacados. Um dos principais temores da comunidade internacional é a possível presença de explosivos submarinos na passagem estratégica.

Por sua vez, a Guarda Revolucionária do Irã afirmou estar determinada a manter uma campanha prolongada de ataques a interesses ocidentais na região para pressionar pela retirada das forças dos Estados Unidos do Oriente Médio.