Avião de reabastecimento dos EUA cai no Iraque, diz exército americano

Um avião de reabastecimento norte-americano caiu no oeste do Iraque. A informação foi confirmada pelo Exército dos Estados Unidos nesta quinta-feira (12). Não ficou claro a data em que o avião caiu. Trata-se de um modelo KC-135.

Leia também: Guerra chega ao Estreito de Ormuz; Irã ameaça economia mundial

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Uma outra aeronave também se envolveu no acidente, mas pousou sem problemas. "Uma das aeronaves caiu no oeste do Iraque e a segunda pousou sem contratempos. Não foi devido a fogo hostil nem a fogo amigo", afirmou em um comunicado o Comando Central dos Estados Unidos.

Segundo a emissora norte-americana CBS, seis pessoas estavam a bordo do avião no momento da queda. A morte deles ainda não foi confirmada.

*Com informações da Agência France-Press

Saiba Mais Mundo A última foto: menino acena para a mãe antes de ataque no Irã

A última foto: menino acena para a mãe antes de ataque no Irã Mundo A ilha de Kharg, lugar estratégico no Irã que os EUA e Israel não quiseram bombardear

A ilha de Kharg, lugar estratégico no Irã que os EUA e Israel não quiseram bombardear Mundo Método de saúde faz sexagenária viver melhor fase sexual da vida