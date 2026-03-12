Avião de reabastecimento dos EUA cai no Iraque, diz exército americano

Um avião de reabastecimento norte-americano caiu no oeste do Iraque. A informação foi confirmada pelo Exército dos Estados Unidos nesta quinta-feira (12). Não ficou claro a data em que o avião caiu. Trata-se de um modelo KC-135.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Leia também: Guerra chega ao Estreito de Ormuz; Irã ameaça economia mundial
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Uma outra aeronave também se envolveu no acidente, mas pousou sem problemas. "Uma das aeronaves caiu no oeste do Iraque e a segunda pousou sem contratempos. Não foi devido a fogo hostil nem a fogo amigo", afirmou em um comunicado o Comando Central dos Estados Unidos.
Segundo a emissora norte-americana CBS, seis pessoas estavam a bordo do avião no momento da queda. A morte deles ainda não foi confirmada.
*Com informações da Agência France-Press