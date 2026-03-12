InícioMundo
Avião de reabastecimento dos EUA cai no Iraque, diz exército americano

De acordo com comunicação oficial, a queda ocorreu por um acidente e não por ataque de inimigos

O avião que caiu trata-se de um modelo KC-135 - (crédito: Reprodução/Balon Greyjoy/Wikimedia Commons)
O avião que caiu trata-se de um modelo KC-135 - (crédito: Reprodução/Balon Greyjoy/Wikimedia Commons)

Um avião de reabastecimento norte-americano caiu no oeste do Iraque. A informação foi confirmada pelo Exército dos Estados Unidos nesta quinta-feira (12). Não ficou claro a data em que o avião caiu. Trata-se de um modelo KC-135.

Uma outra aeronave também se envolveu no acidente, mas pousou sem problemas. "Uma das aeronaves caiu no oeste do Iraque e a segunda pousou sem contratempos. Não foi devido a fogo hostil nem a fogo amigo", afirmou em um comunicado o Comando Central dos Estados Unidos.

Segundo a emissora norte-americana CBS, seis pessoas estavam a bordo do avião no momento da queda. A morte deles ainda não foi confirmada.

*Com informações da Agência France-Press

Por Ronayre Nunes
postado em 12/03/2026 21:15 / atualizado em 12/03/2026 22:01
