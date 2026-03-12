Método de saúde faz sexagenária viver melhor fase sexual da vida

Mudanças na saúde e no estilo de vida podem provocar impactos que vão muito além da aparência física. Em alguns casos, os efeitos também se refletem na autoestima, na disposição e até na intimidade dos relacionamentos — algo que uma norte-americana afirma ter experimentado depois de adotar um tratamento voltado ao controle do metabolismo.
Aos 67 anos, Bobbi Parker-Hall testemunhou que uma mudança recente em sua rotina de saúde transformou não apenas sua aparência, mas também sua vida amorosa. A sexagenária diz que passou a ser confundida com alguém décadas mais jovem após iniciar o uso de injeções de GLP-1, popularizadas por medicamentos como o Ozempic.
Segundo ela, as reações das pessoas costumam ser imediatas. “Algumas pessoas perguntam que cirurgias eu fiz e outras presumem que seja Botox, filtros ou genética — mas a verdade não tem nada de glamorosa”, disse a loira ao What’s The Jam. “Não estou em busca da magreza extrema; estou protegendo meu metabolismo, meus músculos e minha saúde a longo prazo. É por isso que faço microdosagem.”
A intimidade sexual com o marido, Dean, ganhou novo fôlego desde o início da prática. “É tão louco perceber que, na minha idade, estou tendo o melhor sexo da minha vida”, descreveu. “A intimidade que compartilho com meu marido me proporcionou uma profunda sensação de proximidade e segurança em tantos níveis, que agora consigo ter múltiplos orgasmos sempre que fazemos sexo. Essa profundidade de prazer e intimidade é um presente precioso.”
Natural de Portland, no estado do Oregon, ela trabalha como preparadora física e pratica levantamento de peso há muitos anos. Ainda assim, relata que enfrentava dificuldades persistentes, como o chamado “ruído alimentar” (pensamentos constantes sobre comida) e um inchaço abdominal que não desaparecia, independentemente da intensidade dos treinos.
Para Bobbi, a combinação entre doses reduzidas do medicamento, musculação e alimentação equilibrada trouxe estabilidade ao corpo. “Usada com cuidado, em conjunto com musculação e uma alimentação adequada, a microdosagem parece menos uma dieta e mais uma forma de estabilidade”, afirmou. “Meus desejos estão controlados, meu peso está estável e a comida não controla mais a situação.”
A preparadora física também faz um alerta para quem pensa em recorrer às injeções apenas com foco no emagrecimento. Conforme Bobbi, o processo precisa ser acompanhado de treinamento de força. “A perda de peso rápida sem treinamento de força também causa o rosto ou o bumbum estilo Ozempic”, explicou.
Apesar das mudanças positivas que relata, Bobbi diz que ainda enfrenta certo ceticismo das pessoas. “Por algum motivo, uma mulher forte e magra depois dos 60 anos causa suspeita nas pessoas. Não vou fingir que a culpa é toda minha, mas me tornei mais atraente e saudável depois da menopausa e me recuso a desaparecer.”
