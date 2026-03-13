EUA abrem investigação sobre trabalho forçado contra o Brasil e mais 59 países

Os Estados Unidos abriram investigação comercial contra 60 economias do mundo — entre elas o Brasil — para apurar se a ausência ou a aplicação insuficiente de medidas que proíbam a importação de produtos feitos com trabalho forçado configura prática injustificável ou discriminatória que prejudica o comércio norte-americano.
Segundo o governo dos Estados Unidos, as economias investigadas estão entre os principais parceiros comerciais do país. A análise buscará determinar se a falta de medidas efetivas para impedir a entrada desses produtos em seus mercados cria distorções competitivas que impactam trabalhadores e empresas dos EUA.
Em nota, o embaixador de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmou que, apesar do consenso internacional contra o trabalho forçado, muitos governos ainda não adotaram ou não aplicam de forma efetiva medidas para impedir a circulação de produtos associados a essa prática.
“Apesar do consenso internacional contra o trabalho forçado, governos falharam em impor e aplicar de forma eficaz medidas que proíbam a entrada em seus mercados de bens produzidos nessas condições. Por muito tempo, trabalhadores e empresas americanas foram obrigados a competir com produtores estrangeiros que podem ter vantagem artificial de custos obtida a partir do uso dessa prática”, afirmou Greer.
De acordo com ele, as investigações buscarão avaliar se os governos estrangeiros adotaram medidas suficientes para proibir a importação de produtos feitos com trabalho forçado e quais são os impactos dessa falha sobre trabalhadores e empresas dos Estados Unidos.
Os americanos realizam essa apuração com base na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, um instrumento utilizado pelo governo norte-americano para responder a práticas comerciais estrangeiras consideradas injustificáveis, discriminatórias ou que restrinjam o comércio dos EUA. A legislação estadunidense permite que o próprio representante de Comércio inicie investigações quando houver indícios de prejuízo às atividades comerciais do país.
A lista de economias investigadas inclui, entre outras, Brasil, China, União Europeia, Japão, Reino Unido, Canadá, Índia, México, Coreia do Sul e Austrália.
Veja a lista completa:
-
Argélia
-
Angola
-
Argentina
-
Austrália
-
Bahamas
-
Bahrein
-
Bangladesh
-
Brasil
-
Camboja
-
Canadá
-
Chile
-
China (República Popular da China)
-
Colômbia
-
Costa Rica
-
República Dominicana
-
Equador
-
Egito
-
El Salvador
-
União Europeia
-
Guatemala
-
Guiana
-
Honduras
-
Hong Kong (China)
-
Índia
-
Indonésia
-
Iraque
-
Israel
-
Japão
-
Jordânia
-
Cazaquistão
-
Kuwait
-
Líbia
-
Malásia
-
México
-
Marrocos
-
Nova Zelândia
-
Nicarágua
-
Nigéria
-
Noruega
-
Omã
-
Paquistão
-
Peru
-
Filipinas
-
Catar
-
Rússia
-
Arábia Saudita
-
Singapura
-
África do Sul
-
Coreia do Sul
-
Sri Lanka
-
Suíça
-
Taiwan
-
Tailândia
-
Trinidad e Tobago
-
Turquia
-
Emirados Árabes Unidos
-
Reino Unido
-
Uruguai
-
Venezuela
-
Vietnã
