EUA abrem investigação sobre trabalho forçado contra o Brasil e mais 59 países

Os Estados Unidos abriram investigação comercial contra 60 economias do mundo — entre elas o Brasil — para apurar se a ausência ou a aplicação insuficiente de medidas que proíbam a importação de produtos feitos com trabalho forçado configura prática injustificável ou discriminatória que prejudica o comércio norte-americano.

Segundo o governo dos Estados Unidos, as economias investigadas estão entre os principais parceiros comerciais do país. A análise buscará determinar se a falta de medidas efetivas para impedir a entrada desses produtos em seus mercados cria distorções competitivas que impactam trabalhadores e empresas dos EUA.

Em nota, o embaixador de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmou que, apesar do consenso internacional contra o trabalho forçado, muitos governos ainda não adotaram ou não aplicam de forma efetiva medidas para impedir a circulação de produtos associados a essa prática.

“Apesar do consenso internacional contra o trabalho forçado, governos falharam em impor e aplicar de forma eficaz medidas que proíbam a entrada em seus mercados de bens produzidos nessas condições. Por muito tempo, trabalhadores e empresas americanas foram obrigados a competir com produtores estrangeiros que podem ter vantagem artificial de custos obtida a partir do uso dessa prática”, afirmou Greer.

De acordo com ele, as investigações buscarão avaliar se os governos estrangeiros adotaram medidas suficientes para proibir a importação de produtos feitos com trabalho forçado e quais são os impactos dessa falha sobre trabalhadores e empresas dos Estados Unidos.

Os americanos realizam essa apuração com base na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, um instrumento utilizado pelo governo norte-americano para responder a práticas comerciais estrangeiras consideradas injustificáveis, discriminatórias ou que restrinjam o comércio dos EUA. A legislação estadunidense permite que o próprio representante de Comércio inicie investigações quando houver indícios de prejuízo às atividades comerciais do país.

A lista de economias investigadas inclui, entre outras, Brasil, China, União Europeia, Japão, Reino Unido, Canadá, Índia, México, Coreia do Sul e Austrália.

Veja a lista completa:

Argélia

Angola

Argentina

Austrália

Bahamas

Bahrein

Bangladesh

Brasil

Camboja

Canadá

Chile

China (República Popular da China)

Colômbia

Costa Rica

República Dominicana

Equador

Egito

El Salvador

União Europeia

Guatemala

Guiana

Honduras

Hong Kong (China)

Índia

Indonésia

Iraque

Israel

Japão

Jordânia

Cazaquistão

Kuwait

Líbia

Malásia

México

Marrocos

Nova Zelândia

Nicarágua

Nigéria

Noruega

Omã

Paquistão

Peru

Filipinas

Catar

Rússia

Arábia Saudita

Singapura

África do Sul

Coreia do Sul

Sri Lanka

Suíça

Taiwan

Tailândia

Trinidad e Tobago

Turquia

Emirados Árabes Unidos

Reino Unido

Uruguai

Venezuela

Vietnã