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GUINNESS BOOK

Engenheiro bate o recorde mundial de carro dirigido por peixinho dourado

O peixe Blub bateu a marca em um veículo que identifica os movimentos do animal

Blub, o peixe dourado, em um veículo que se move com os movimentos dos peixes - (crédito: Reprodução/ YouTube/ @Guinness World Records Kids)
Blub, o peixe dourado, em um veículo que se move com os movimentos dos peixes - (crédito: Reprodução/ YouTube/ @Guinness World Records Kids)

O engenheiro de computação Thomas de Wolf, natural da Holanda, quebrou o recorde mundial de maior distância percorrida por um peixinho dourado em um veículo com sensor de movimento em 1 minuto juntamente com o peixe de estimação, Blub. Wolf criou um pequeno carro que se move com base nos movimentos do animal.

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A marca foi batida durante o programa de TV italiano Lo Show Dei Record, onde estava presente a juíza oficial do Guinness Book Sofia Greenacre. Para bater o recorde, Blub tinha que percorrer uma distância de pelo menos cinco metros em um tempo inferior a um minuto. Eram válidos movimentos em qualquer direção, inclusive para trás.

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Veja vídeo:

O veículo criado por Wolf tem uma pequena câmera com sensores de movimento, que interligada com as rodas e o pequeno motor elétrico, fazem com que o carro se mova com base nos movimentos de Blub, indo sempre na mesma direção que o peixe. O veículo para peixes só funciona com os que tem a cor vermelha brilhante, para que a câmera possa captar os movimentos.

Após bater o recorde, Wolf ressaltou que adoraria “poder ajudar pessoas com problemas de mobilidade” com a tecnologia do veículo. Depois de receber o certificado, o engenheiro de computação fez ainda uma brincadeira com a nova marca: “"Como vou explicar para o Blub agora que ele tem um título de recorde mundial?".

*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia

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Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 17/03/2026 13:25
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