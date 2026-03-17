Israel diz ter matado líder do Conselho de Segurança do Irã em ataque

Ali Larijani, era secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã e um dos nomes mais influentes do regime nas últimas décadas - (crédito: ANWAR AMRO / AFP)

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou nesta terça-feira (17/3) que o Exército israelense realizou uma operação durante a madrugada que resultou na morte de duas figuras centrais da estrutura de poder do Irã.

De acordo com Katz, foram mortos Ali Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã e um dos nomes mais influentes do regime nas últimas décadas, e o general Gholamreza Soleimani, chefe da milícia Basij.

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A Basij é considerada um dos principais instrumentos de controle interno do governo iraniano, atuando na repressão a protestos e na manutenção da ordem interna. Já Larijani ocupou cargos estratégicos ao longo de sua trajetória política, sendo uma figura-chave nas decisões de segurança e política externa do país.

Segundo o ministro israelense, a informação foi repassada pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Em uma declaração em vídeo, Katz afirmou que os dois foram “eliminados durante a noite”, sem detalhar o local exato da operação ou as circunstâncias do ataque.

Até a última atualização desta matéria, autoridades iranianas não haviam se manifestado oficialmente sobre as mortes.