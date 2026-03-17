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ORIENTE MÉDIO

Israel diz ter matado líder do Conselho de Segurança do Irã em ataque

Ministro da Defesa afirma que operação eliminou Ali Larijani e o comandante da milícia Basij, em meio à escalada de tensões no Oriente Médio

Ali Larijani, era secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã e um dos nomes mais influentes do regime nas últimas décadas - (crédito: ANWAR AMRO / AFP)
Ali Larijani, era secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã e um dos nomes mais influentes do regime nas últimas décadas - (crédito: ANWAR AMRO / AFP)

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou nesta terça-feira (17/3) que o Exército israelense realizou uma operação durante a madrugada que resultou na morte de duas figuras centrais da estrutura de poder do Irã.

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De acordo com Katz, foram mortos Ali Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã e um dos nomes mais influentes do regime nas últimas décadas, e o general Gholamreza Soleimani, chefe da milícia Basij.

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A Basij é considerada um dos principais instrumentos de controle interno do governo iraniano, atuando na repressão a protestos e na manutenção da ordem interna. Já Larijani ocupou cargos estratégicos ao longo de sua trajetória política, sendo uma figura-chave nas decisões de segurança e política externa do país.

Segundo o ministro israelense, a informação foi repassada pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Em uma declaração em vídeo, Katz afirmou que os dois foram “eliminados durante a noite”, sem detalhar o local exato da operação ou as circunstâncias do ataque.

Até a última atualização desta matéria, autoridades iranianas não haviam se manifestado oficialmente sobre as mortes.

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Jéssica Andrade

Jornalista com especialização em Neurociência, Educação e Desenvolvimento Infantil. Coautora do livro Maternidade Atípica, integra o Colo — Coletivo de Jornalismo Infantojuvenil

Por Jéssica Andrade
postado em 17/03/2026 08:32
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