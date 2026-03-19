Brasil avança em ranking mundial de felicidade; veja lista

Um novo Relatório Mundial da Felicidade (World Happiness Report), produzido por um grupo internacional de pesquisadores e instituições, com apoio das Nações Unidas, classificou os países mais felizes do mundo em 2026, mostrando que riqueza não garante felicidade e que pertencimento social e vínculos humanos são mais determinantes do que tempo de tela ou poder econômico.
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A pesquisa mostra que há um progresso, mas não é distribuído igualmente. Há grupos que ficam em desvantagem dependendo da idade, do lugar onde vivem e de como se relacionam com o mundo digital.
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O país que lidera a lista pela nona vez seguida é a Finlândia, mas a pesquisa deste ano mostra além: houve uma queda preocupante em relação ao bem estar dos jovens nos países mais ricos como Europa Ocidental e a América do Norte.
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O Brasil continua distante do topo, e com o desempenho considerado instável, em 2024, o país tropical estava em 44º lugar, subindo oito posições no ranking, em agora alcançou a 36ª posição.
Confira a lista dos 10 países mais felizes em 2025:
- Finlândia
- Islândia
- Dinamarca
- Costa Rica
- Suécia
- Noruega
- Holanda
- Israel
- Luxemburgo
- Suíça
Finlândia
A diretoria sênior na Work in Finland da Business Finland, Laura Lindeman afirma na pesquisa que a Finlândia estar no topo não é um fato isolado e sim, resultado de um trabalho contínuo para construir uma sociedade que funciona.
“Confiança entre pessoas e instituições, serviços públicos acessíveis, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, igualdade de oportunidades e uma relação próxima com a natureza fazem parte desse processo", complementa Laura.
*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes
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