Kevin Spacey encerra disputa por agressão sexual com acordo sigiloso

Afastado de House of Cards após denúncias, Kevin Spacey encerra caso fora dos tribunais - (crédito: Netflix/Divulgação)

Um desfecho fora dos tribunais encerrou a disputa entre Kevin Spacey, vencedor do Oscar, e três homens britânicos que o acusavam de agressão sexual. As ações, que tramitavam no Supremo Tribunal de Londres e envolviam episódios situados entre 2000 e 2013, foram interrompidas após um acordo confidencial entre as partes, conforme revelou uma decisão judicial divulgada nesta semana.

Com a conciliação, o caso não seguirá para julgamento, e a audiência que estava prevista para outubro foi cancelada. Dois dos autores dessas ações civis já haviam participado anteriormente do processo criminal contra o ator em Londres, em 2023. Naquele julgamento, Spacey foi absolvido de todas as acusações.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Agressão sexual é a principal violência contra meninas de 10 a 14 anos

Desde que passou a ser alvo das primeiras denúncias, em 2017, o ator negou qualquer conduta inadequada e afirmava que os episódios relatados não aconteceram ou ocorreram de forma consensual.

A repercussão das acusações impactou diretamente sua trajetória profissional. Premiado com o Oscar por Beleza Americana e Os Suspeitos, Spacey foi afastado da série House of Cards e retirado do filme Todo o Dinheiro do Mundo após as primeiras acusações se tornarem públicas.

Além do processo no Reino Unido, o ator também enfrentou uma ação civil nos Estados Unidos, encerrada em 2022 com decisão favorável a ele. No ano seguinte, voltou ao banco dos réus em Londres, acusado de agredir sexualmente quatro homens — e novamente foi absolvido, dessa vez de nove acusações.