Petro é investigado nos EUA por envolvimento com narcotráfico, diz jornal

De acordo com o jornal, que cita fontes familiarizadas com o assunto, as suspeitas envolvem possíveis encontros de Petro com traficantes de drogas e questionamentos sobre se sua campanha presidencial - (crédito: Federico Parra and ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, é investigado criminalmente por ao menos dois escritórios de procuradores federais dos Estados Unidos, segundo reportagem publicada nesta sexta-feira (20) pelo The New York Times.

As investigações ainda estão em fase inicial e seriam conduzidas pelos escritórios dos procuradores federais de Manhattan e do Brooklyn, ambos em Nova York.

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De acordo com o jornal, que cita fontes familiarizadas com o assunto, as suspeitas envolvem possíveis encontros de Petro com traficantes de drogas e questionamentos sobre se sua campanha presidencial solicitou doações desses criminosos.

A divulgação ocorre após a primeira visita oficial de Petro ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizada em fevereiro na Casa Branca. Segundo a BBC, o encontro aconteceu a portas fechadas, sem a presença da imprensa e sem declarações conjuntas ao final.

Durante cerca de duas horas de conversa, os líderes discutiram temas como o combate ao narcotráfico, sanções e a situação da Venezuela. Após a reunião, Petro afirmou ter entregue a Trump uma lista com nomes que considera os principais líderes do narcotráfico internacional. Ele também negou ter tratado de sanções durante o encontro.