Trump chama Otan de 'covarde' por não apoiar guerra contra o Irã

O presidente americano, Donald Trump qualificou, nesta sexta-feira (20/3), os aliados dos Estados Unidos na Otan como “covardes” por não atenderem à sua exigência de ajuda militar contra o Irã para controlar a rota marítima do Estreito de Ormuz. "COVARDES, E NÓS NOS LEMBRAREMOS!", publicado em sua plataforma Truth Social.

Os aliados dos Estados Unidos “não querem ajudar a abrir o Estreito de Ormuz, uma manobra militar simples que é a única razão dos altos preços do petróleo.

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Trump garantiu, nesta semana, em diferentes declarações, que os Estados Unidos não precisam da ajuda militar de ninguém para libertar o Estreito de Ormuz. Ao mesmo tempo, as tradições que os aliados contribuíram para o esforço, já que a alta dos preços do petróleo, causada pelo bloqueio iraniano, afeta o mundo todo.

Seis grandes potências internacionais, entre o Reino Unido, França, Alemanha e Japão, disseram na quinta-feira (19/3) que estão dispostas a "contribuir para os esforços adequados" para garantir a livre passagem pelo Estreito de Ormuz.

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Mas não se comprometeram formalmente com nenhuma missão nesta via fluvial crucial, enquanto outros aliados, como Alemanha e Itália, descartaram qualquer operação sem uma trégua na guerra do Oriente Médio.

Nenhum dos países aos quais Trump pediu ajuda foi consultado antes da missão americana-israelense começar.