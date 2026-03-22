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TENSÃO

Cuba se prepara para 'possível ataque' dos EUA

A entrevista foi divulgada enquanto as autoridades cubanas tentam, neste domingo, restabelecer o fornecimento elétrico na ilha após o segundo apagão nacional em menos de uma semana

"Cuba não tem disputa com os Estados Unidos. Temos, sim, a necessidade e o direito de nos proteger. Mas estamos dispostos a sentar para negociar", afirmou Fernández de Cossio. - (crédito: Robin Canfield/Unsplash)

Um funcionário cubano do alto escalão afirmou, neste domingo (22), que a ilha comunista se prepara para um possível ataque dos Estados Unidos, mas insistiu que seu país "não tem disputa" com Washington.

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"Nosso exército sempre está preparado. E, de fato, nestes dias se prepara para a possibilidade de uma agressão militar", disse o vice-ministro das Relações Exteriores, Carlos Fernández de Cossio, à NBC. "Esperamos de verdade que isso não aconteça", acrescentou.

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"Cuba não tem disputa com os Estados Unidos. Temos, sim, a necessidade e o direito de nos proteger. Mas estamos dispostos a sentar para negociar", afirmou Fernández de Cossio.

A entrevista foi divulgada enquanto as autoridades cubanas tentam, neste domingo, restabelecer o fornecimento elétrico na ilha após o segundo apagão nacional em menos de uma semana, com a rede elétrica afetada por uma infraestrutura envelhecida e pelo bloqueio petrolífero dos EUA.

As crises se intensificaram desde que o principal aliado regional e fornecedor de petróleo da ilha, o líder socialista venezuelano Nicolás Maduro, foi capturado e deposto em uma operação militar americana em janeiro.

Na entrevista, gravada em inglês antes do apagão, Fernández de Cossio continuou: "Estamos atuando da maneira mais proativa possível para enfrentar a situação."

"Esperamos que o combustível chegue a Cuba de uma forma ou de outra e que este boicote imposto pelos Estados Unidos não dure nem se mantenha para sempre."

A energia já voltou em algumas partes de Havana, mas outras continuavam sem luz na manhã deste domingo. Um dia antes, o Ministério de Energia havia informado uma "desconexão total" do sistema nacional de energia elétrica nesse país de quase 10 milhões de habitantes.

Desde 2024, houve sete apagões a nível nacional, o que complica a vida em um país em crise econômica. Os cubanos temem que a comida estrague nas geladeiras.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor tarifas aos países que vendam petróleo a Cuba. Desde 9 de janeiro, a ilha não importou petróleo bruto.

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Agence France-Presse

Por Agence France-Presse
postado em 22/03/2026 15:55
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