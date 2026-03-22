Ataque contra hospital no Sudão deixa 64 mortos, incluindo 13 crianças

Como o prÃ³prio nome indica, o paÃ­s fica ao sul do SudÃ£o. Ocupa uma Ã¡rea de cerca de 620 mil kmÂ², e sua capital Ã© Juba. O SudÃ£o do Sul tem aproximadamente 10,9 milhÃµes de habitantes, segundo dados do Banco Mundial (2022).

Um ataque contra um hospital no Sudão deixou 64 mortos, entre eles 13 crianças e 89 feridos, informou no sábado (21) a Organização Mundial da Saúde (OMS), que pediu o fim do sangrento conflito no país.

A guerra, que devasta o Sudão desde abril de 2023, deixou dezenas de milhares de mortos e milhões de deslocados, provocando o que a ONU classifica como "a prior crise humanitária do mundo".

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"A OMS verificou mais um ataque contra a assistência à saúde no Sudão. Desta vez, o Hospital de Ensino El-Daein, na capital de Darfur Oriental, El-Daein, foi atacado, matando ao menos 64 pessoas, incluindo 13 crianças, duas enfermeiras, um médico e vários pacientes", disse o diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, no X.

Este ataque também deixou 89 pessoas feridas, "entre elas oito trabalhadores da saúde, e danificou os departamentos de pediatria, maternidade e emergência do hospital", acrescentou Tedros.

O escritório humanitário da ONU no Sudão havia expressado, anteriormente, sua consternação "pelo ataque de ontem a um hospital em Darfur Oriental, que, segundo relatos, matou dezenas de pessoas, incluindo crianças, e deixou ainda mais feridos".

O grupo sudanês de direitos humanos Emergency Lawyers, que documenta atrocidades na guerra entre o exército do Sudão e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR), informou que foi um ataque do exército que atingiu o Hospital de Ensino El-Daein.

"Dois drones do exército bombardearam" este hospital universitário, onde eram atendidos milhares de pacientes da região, explicou a Emergency Lawyers.

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As FAR dominam a região de Darfur, no oeste do Sudão, enquanto o exército sudanês controla o leste, o centro e o sul do país africano.

O exército afirmou em um comunicado que "respeita as normas e o direito internacional" e, sem acusar diretamente as FAR pelo ataque, destacou que este tipo de ato é "uma prática persistente e uma atividade cotidiana" dos paramilitares.

Sangue suficiente derramado

Segundo Tedros, o hospital atacado ficou inutilizado "devido aos grandes danos" que provocaram "a interrupção crítica de serviços médicos essenciais".

O diretor da OMS disse que a organização está apoiando seus aliados locais na área da saúde para atender necessidades urgentes por meio do aumento da capacidade de outras instalações médicas.

El-Daein, sob controle das FAR, tem sido alvo frequente de ataques do exército sudanês, que tenta repelir os paramilitares para seus bastiões em Darfur e afastá-los do corredor central do Sudão.

O Sistema de Vigilância de Ataques à Saúde (SSA) da OMS documenta e verifica os tais ataques, mas não atribui a responsabilidade por não ser um órgão de investigação.

Os hospitais sudaneses têm sido atacados regularmente ao longo da guerra no Sudão, que se iniciou em abril de 2023.

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Depois da tragédia de sexta-feira, o número de pessoas mortas no ataque contra instalações de saúde chegou a 2.036, em 213 ações, segundo o SSA.

Praticamente inacessível a qualquer tipo de ajuda há vários meses, a imensa região de Darfur, encravada entre o Sudão do Sul, a República Centro-Africana e Chade, está hoje, em grande parte, nas mãos dos paramilitares, enquanto o exército controla o leste, o centro e o norte do Sudão.

Ignorando os apelos de cessar-fogo, ambos os lados intensificaram, nos últimos meses, os ataques aéreos e terrestres no centro, no sul e no leste do país, mas também no oeste de Darfur, na fronteira com o Chade, onde um ataque com drones deixou 17 mortos na noite de quarta-feira. O exército e as FAR acusaram um ao outro por esse ataque.

"Já foi derramado sangue suficiente. Já foi infligido sofrimento suficiente. É hora de apaziguar o conflito no Sudão e garantir a proteção dos civis, do pessoal da saúde e dos trabalhadores humanitários", implorou o diretor da OMS.

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