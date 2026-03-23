Avião colide com caminhão de bombeiros durante o pouso em Nova York

Um CRJ-900 da Air Canada Express permanece na pista após colidir com um caminhão de bombeiros da Autoridade Portuária no Aeroporto LaGuardia, em Nova York, em 23 de março de 2026 - (crédito: Angela Weiss/AFP)

Uma aeronave da Air Canada bateu em um caminhão de bombeiros na pista do aeroporto LaGuardia, em Nova York, nesse domingo (22/3). Segundo a CNN, o piloto e o copiloto morreram e outras pessoas ficaram feridas.

O acidente ocorreu por volta das 23h40 (00h40 no horário de Brasília). Segundo a Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey, o aeroporto se encontra fechado para facilitar a resposta e permitir a investigação completa. As vias que levam ao terminal estão fechadas.

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Até o momento, não foram divulgadas informações sobre os feridos. Fotos na pista de decolagem mostram o bico da aeronave destroçado. O avião transportava 72 passageiros e 4 tripulantes. Segundo dados da Flightradar24, o avião estava a cerca de 210 quilômetros por hora pouco antes de atingir o caminhão de bombeiros.

No áudio do controle de tráfego aéreo, um controlador autoriza um caminhão operacional a cruzar uma pista. Segundos depois, o controlador ordena urgentemente que o caminhão pare, antes de informar que houve uma colisão na pista.