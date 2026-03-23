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TRAGÉDIA

Vídeo mostra momento em que avião colide contra caminhão dos bombeiros em NY

Nas imagens, é possível observar que o avião passa pela pista em alta velocidade quando o caminhão cruza e acertado em cheio pela aeronave

Momento da colisão é surpreende - (crédito: Reprodução/x/@Breaking911)
Momento da colisão é surpreende - (crédito: Reprodução/x/@Breaking911)

Um vídeo impressionante de Câmeras de Segurança mostram o exato momento em que o avião da Air Canada colide contra um caminhão de bombeiros no aeroporto LaGuardia, em Nova York, nos Estados Unidos. A tragédia ocorreu na madrugada desta segunda-feira (23/3).

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Nas imagens, é possível observar que o avião passa pela pista em alta velocidade quando o caminhão cruza e acertado em cheio pela aeronave. O veículo capota em baixo do avião enquanto é arrastado.

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Tragédia sem precedentes

O avião transportava 72 passageiros e 4 tripulantes. Segundo dados da Flightradar24, o avião estava a cerca de 210 quilômetros por hora pouco antes de atingir o caminhão de bombeiros. O piloto e o copiloto da aeronave morreram no impacto.

No áudio do controle de tráfego aéreo, um controlador autoriza um caminhão operacional a cruzar uma pista. Segundos depois, o controlador ordena urgentemente que o caminhão pare, antes de informar que houve uma colisão na pista.

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Por Ronayre Nunes
postado em 23/03/2026 16:34
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