Vídeo mostra momento em que avião colide contra caminhão dos bombeiros em NY

Um vídeo impressionante de Câmeras de Segurança mostram o exato momento em que o avião da Air Canada colide contra um caminhão de bombeiros no aeroporto LaGuardia, em Nova York, nos Estados Unidos. A tragédia ocorreu na madrugada desta segunda-feira (23/3).

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Nas imagens, é possível observar que o avião passa pela pista em alta velocidade quando o caminhão cruza e acertado em cheio pela aeronave. O veículo capota em baixo do avião enquanto é arrastado.

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Tragédia sem precedentes

O avião transportava 72 passageiros e 4 tripulantes. Segundo dados da Flightradar24, o avião estava a cerca de 210 quilômetros por hora pouco antes de atingir o caminhão de bombeiros. O piloto e o copiloto da aeronave morreram no impacto.

No áudio do controle de tráfego aéreo, um controlador autoriza um caminhão operacional a cruzar uma pista. Segundos depois, o controlador ordena urgentemente que o caminhão pare, antes de informar que houve uma colisão na pista.