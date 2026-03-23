Avião militar cai na Colômbia com mais de 120 militares a bordo

Um avião do Exército colombiano caiu nesta segunda-feira (23/3) próximo à base militar de Puerto Leguízamo. Estavam a bordo na aeronave 125 pessoas, sendo 114 passageiros e 11 tripulantes. Em postagem no X (antigo Twitter), o presidente da Colômbia disse que há 77 feridos em um hospital, um morto e 43 pessoas ainda sem estado de saúde definido.
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Em um balanço preliminar, o general da Força Aeroespacial colombiana, Fernando Silva, relatou que 48 feridos foram resgatados. O general também comentou que ainda não se sabe o que causou o acidente, mas o certo é que, logo após decolar, a aeronave sofreu algum problema e caiu poucos quilômetros depois da decolagem.
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O avião do acidente era um Lockheed Hércules C-130 das Forças Aéreas da Colômbia, uma das aeronaves militares mais utilizadas no mundo, e que tem capacidade para transportar até 150 pessoas. De acordo com o jornal colombiano El Caracol, informações preliminares indicam que o avião apresentou dificuldades em realizar uma manobra ou para ganhar altitude depois de decolar.
O presidente da Colômbia Gustavo Petro chamou o caso de “acidente horrível”, afirmando esperar que não haja mortos. Na rede social X, Petro aproveitou para falar sobre as condições das forças armadas colombianas, que segundo ele, estão em declínio e precisam de modernização.
Hasta el momento hubo 77 heridos en el hospital, un muerto, 43 personas por establecer su estado.
Aún no se conoce las causas del accidente del avión Hércules.
Fuerza a las familias de los soldados jóvenes de la Patria. pic.twitter.com/Eanr2NrfkK— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 23, 2026
- *Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca
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