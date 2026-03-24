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CRIME

Casal é preso após ser flagrado fazendo sexo sobre túmulo

Flagrante que viralizou nas redes sociais mostra os suspeitos em uma área isolada, na Tailândia, sendo confrontados por uma testemunha que afirma ser uma prática recorrente da dupla

Cena viralizou nas redes sociais e internautas criticaram falta de respeito - (crédito: Reprodução/X)
Cena viralizou nas redes sociais e internautas criticaram falta de respeito - (crédito: Reprodução/X)

Nesta segunda-feira (23/3), um casal foi preso preventivamente após ser flagrado mantendo relações sexuais sobre um túmulo em um cemitério isolado na região de Penang, na Tailândia. A identidade dos envolvidos não foi revelada pelas autoridades locais.

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O caso ocorreu nesse domingo (22/3) e ganhou repercussão após a divulgação de um vídeo nas redes sociais. As imagens, com cerca de 38 segundos, mostram o homem completamente nu, de costas para a câmera, enquanto a mulher aparece parcialmente despida, sentada sobre uma lápide.

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Durante a gravação, uma testemunha confronta os dois e afirma que aquela não seria a primeira vez que o casal foi visto no local: “Vocês dois de novo! Já foram flagrados nus aqui várias vezes. Vou chamar a polícia”, diz. Segundo o jornal New Straits Times, o chefe de polícia de Penang, Datuk Azizee Ismail, informou que os envolvidos, de 30 e 50 anos, não são casados e há suspeitas de reincidência do comportamento.

O cemitério onde o caso ocorreu fica em uma área isolada, ao final de um beco sem saída, cercado por uma floresta densa que funciona como barreira natural, o que dificulta a fiscalização e pode favorecer a ocorrência de situações semelhantes. A situação gerou revolta nas redes sociais, por se tratar de um ambiente de memória e dignidade.

No Código Penal da Tailândia, o artigo 294 trata de atos obscenos em público e o artigo 509 criminaliza palavras, gestos ou comportamentos que atentem contra a dignidade de uma pessoa. Se condenados, os envolvidos podem enfrentar penas que variam de três meses a cinco anos de prisão, além de multa. As legislações visam proteger a moralidade pública e a dignidade individual, penalizando condutas consideradas ofensivas ao convívio social.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes

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Anna Júlia Castro*

Estagiário

Estudante de jornalismo na UDF e de audiovisual no IFB, com passagem pelo Ministério da Defesa. É estagiária no CB Online, onde escreve sobre assuntos diversos

Por Anna Júlia Castro*
postado em 24/03/2026 16:10
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