Casal é preso após ser flagrado fazendo sexo sobre túmulo

Nesta segunda-feira (23/3), um casal foi preso preventivamente após ser flagrado mantendo relações sexuais sobre um túmulo em um cemitério isolado na região de Penang, na Tailândia. A identidade dos envolvidos não foi revelada pelas autoridades locais.

O caso ocorreu nesse domingo (22/3) e ganhou repercussão após a divulgação de um vídeo nas redes sociais. As imagens, com cerca de 38 segundos, mostram o homem completamente nu, de costas para a câmera, enquanto a mulher aparece parcialmente despida, sentada sobre uma lápide.

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Durante a gravação, uma testemunha confronta os dois e afirma que aquela não seria a primeira vez que o casal foi visto no local: “Vocês dois de novo! Já foram flagrados nus aqui várias vezes. Vou chamar a polícia”, diz. Segundo o jornal New Straits Times, o chefe de polícia de Penang, Datuk Azizee Ismail, informou que os envolvidos, de 30 e 50 anos, não são casados e há suspeitas de reincidência do comportamento.

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O cemitério onde o caso ocorreu fica em uma área isolada, ao final de um beco sem saída, cercado por uma floresta densa que funciona como barreira natural, o que dificulta a fiscalização e pode favorecer a ocorrência de situações semelhantes. A situação gerou revolta nas redes sociais, por se tratar de um ambiente de memória e dignidade.

No Código Penal da Tailândia, o artigo 294 trata de atos obscenos em público e o artigo 509 criminaliza palavras, gestos ou comportamentos que atentem contra a dignidade de uma pessoa. Se condenados, os envolvidos podem enfrentar penas que variam de três meses a cinco anos de prisão, além de multa. As legislações visam proteger a moralidade pública e a dignidade individual, penalizando condutas consideradas ofensivas ao convívio social.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes

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